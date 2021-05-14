«Фридом Финанс»: Акции Сбербанка выросли после дивидендной отсечки

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

В ходе торгов в четверг наблюдались разнонаправленные тенденции. Если в первой половине торговой сессии фондовые индексы преимущественно продолжали падать, отыгрывая инфляционную статистику среды из США, то затем произошел «отскок» и уже к 18.00 (мск) Euro Stoxx 50 вышел в зеленую зону, S&P500 вырос на 1,5%. Рынки Азии закрылись преимущественно снижением: Nikkei225 на 2,5%, Shanghai Composite на 0,96%. Доходность 10-летниех казначейских облигаций США отступила от локального максимума в районе 1,7% к 1,66%, что снизило опасения роста ставок денежного рынка.

В первой половине дня российские инвесторы также проявляли осторожность. Индексы МосБиржи и РТС к концу дня показывают разнонаправленную динамику: РТС прибавляет 0,15%, индекс МосБиржи теряет 0,3% к 18.30 (мск).

Котировки нефти скорректировались вместе с ценами на другие сырьевые товары. Цена Brent опустилась ниже $68/баррель (-2,3%). Государственный совет Китая объявил о том, что намерен бороться за сдерживание роста цен на сырье. Для этого предлагается координировать монетарную политику и использование иных инструментов, но детали плана не раскрываются. Также нефть находится под давлением новостей, прежде всего из Индии, о росте заболеваемости COVID-19.

Рубль после падения на предыдущей торговой сессии (котировки достигали 74,67 руб./$) перешел к укреплению при улучшении макроэкономического фона. Во второй половине дня рубль закрепился ниже 74 руб./$, но высокая волатильность сохраняется.

Под давление на российском рынке акций оказались металлурги и производители драгметаллов. К концу дня ТМК, Северсталь теряют более 2%, Polymetal, НЛМК – более 1,5%. В лидерах роста ВСМПО-АВИСМА, ВТБ, «Распадская», ГАЗПРОМ, TCS-Group. Акциям Сбербанка ао (рост 1,5%) помогло перемещение с 401 на 51 место в рейтинге крупнейших публичных компаний мира по версии Forbes Global 2000 и техническая коррекция акций вверх на третий день после дивидендной отсечки.

Дальнейшая динамика российских индексов сильно зависит от внешнего фона. В последний день рабочей недели индекс МосБиржи будет оставаться в коридоре 3600-3700 п. Рубль будет тяготеть к диапазону 73,5-74,6 руб./$ и 88,7-90 руб./евро.