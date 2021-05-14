ИАЦ «Альпари»: Рубль сохраняет положительную динамику после открытия утренней сессии

В четверг, 13 мая, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль опустилась на 0,74%, до 74,07 руб., евро/рубль — на 0,75%, до 89,45 руб., фунт/рубль — на 0,75%, до 104,12 руб.

Рубль укрепился к иностранным валютам на дешевеющей нефти. Покупки рубля возобновились после того, как глава министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм подтвердила, что Вашингтон не усматривает прямой связи Москвы с хакерской атакой на трубопровод Colonial Pipeline.

Нефть сорта Brent подешевела на 2,88%, до $66,94. Давление на рынок продолжает оказывать эпидемиологическая ситуация в Индии. Число случаев COVID и смертность в стране остаются высокими, что негативно сказывается на потреблении топлива в регионе.

В пятницу, 14 мая, на торгах в Азии нефть стоит $66,76 за баррель (-0,27%). Торги по рублю открылись ростом. Поскольку сегодня пятница, то перед выходными не стоит ожидать значительного укрепления нацвалюты. Цель по доллару остается на уровне 72,65 руб. Промежуточным целевым уровнем выступит 73,55 руб. за доллар.

Фондовый рынок

Российские индексы закрылись в небольшом минусе. Рублёвый индекс МосБиржи опустился на 0,46%, до 3637,38 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,07%, до 1546,93 пункта. Американские фондовые индексы закрылись ростом на 0,72% до 1,29%. Давление на рынок оказала дешевеющая нефть.

На торгах в Азии фьючерсы на американские индексы продолжили рост. Вслед за ними ростом открылись фьючерсы на российские индексы. Есть мнение, что сегодня по итогам дня индексы МосБиржи и РТС закроются в плюсе. Повышение индексов будет сдержанным, если нефть останется торговаться в минусе.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»