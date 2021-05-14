«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Роснефти

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали бумаги Роснефти (+1,2%). Аутсайдерами оказались акции Московской биржи (-4,9%) ввиду повышения волатильности прогнозов мировой инфляции. Пара USD/RUB торговалась на уровне менее 74,00.

Роснефть (+3,12%) опубликует финансовые результаты за 1-й квартал. Мы ожидаем, что компания отчитается по выручке и EBITDA несколько выше консенсуса: на уровне 1900 млрд руб. и 465 млрд руб. соответственно. В то же время, по нашим прогнозам, прибыль нефтедобытчика составит 130 млрд руб., что, напротив, немного хуже ожиданий рынка. Наша оценка учитывает тот факт, что в конце 2020 года этот показатель демонстрировал повышенную волатильность после продажи ряда активов.

Чистая рентабельность Роснефти по итогам года может превысить 10% и приблизиться к максимальным значениям за 10 лет. Долговая нагрузка сократится ниже 3х EBITDA. Прогнозируемая прибыль должна составить не менее 875 млрд руб. по итогам 2021-го и около 1 трлн руб. в 2022 году. Мы не отмечаем рисков, связанных с возможным нарушением дивидендной политики компании, согласно которой выплаты должны составлять не менее 50% прибыли. Наш таргет по бумаге на горизонте 12 месяцев – 680 руб. без учета дивидендов.

Агентство EIA понизило прогноз по росту мирового спроса на нефть на 2021-й до 5,4млн барр./сут. (-0,2 млн барр./сут.). При этом, согласно обновленным оценкам ООН, в текущем году ожидается рост мирового ВВП на 5,4%, что на 0,7 п.п. выше январских ожиданий. Как следствие, ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть на 6млн барр./сут., до 96,5 млн барр./сут. При этом в майском отчете картель значительно пересмотрел в сторону понижения ожидания по добыче нефти для стран, не входящих в организацию (на 0,35 млн барр./сут.). Таким образом, оценочный дефицит черного золота на мировом рынке к концу 2021 года составит 2 млн барр./сут. Несмотря на краткосрочные риски, прогнозные уровни дефицита традиционно рассматриваются как очень весомый фактор поддержки среднесрочного растущего тренда нефтяных котировок.

Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,50–74,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 3600–3700 пунктов.