Комментарии

«Фридом Финанс»: Отечественные котировки в конце дня могут отыграть снижение

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»: 

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск снизился на 1%, следуя за движениями американских фондовых площадок и нефтяных  цен. Данные по инфляции и рынку труда в США за апрель дают участникам торгов основания для опасения, что выходящие сегодня индекс цен производителей и статистика числа заявок на пособие по безработице вновь спровоцируют продажи.

Цены на сырьевые активы обновили максимумы за год. Это позволяет предположить, что производственная инфляция в Штатах будет замедляться. Число заявок на пособие по безработице продолжает снижаться. Эти факторы способны позитивно отразиться на динамике рынков уже до конца текущей сессии.  

Обыкновенные акции Ростелекома стартовали в плюсе. Компания отчиталась за первый квартал ростом OIBDA и чистой прибыли на 18% г/г и 58% г/г — до 55,437 млрд руб. и  11,8 млрд руб. соответственно. Эти результаты достигнуты благодаря успешному развитию в сегментах мобильной связи и услуг доступа в интернет, а также реализации цифровых сервисов. На фоне отчетности возможно повышение оценки справедливой цены акции Ростелекома на 5-15% в зависимости от методики. В то же время компания сохранила консервативный прогноз на 2021 год, предполагающий увеличение консолидированной выручки и OIBDA не менее чем на 5%. Менеджмент не исключает пересмотра этих ожиданий в течение года. Привилегированные акции Ростелекома на этом фоне снижались на 0,3%. 

Акции группы ПИК сегодня последний день торгуются с дивидендами. Под влиянием этого фактора и технической картины, а также ввиду наметившейся тенденции к повышению ипотечных  ставок акции девелопера упали на 2%. 

Во второй половине мы прогнозируем возвращение отечественных котировок в зеленый сектор. Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 3615-3675 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 74,00-74,50 и 89,50-90,20 соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Качественный бетон
«Рынок бетона – в сложной ситуации». Евгений Болеско, генеральный директор ООО «Нептун»
«Проблема с качеством бетона огромна». Максим Булдаков, генеральный директор ООО «Новый бетон»
«Производитель производителю – рознь». Сергей Жуков, директор ООО «БетонШик», – о качественном бетоне
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги