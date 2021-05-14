Комментарии

ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как позитивные

Ожидаем снижения пары доллар/рубль в нижнюю половину диапазона 73-75 рублей

Ожидаем попытку российского рынка перейти к восстановлению, что позволит индексу МосБиржи вернуться в район 3650 пунктов

Ожидаем возврат доходности 10-летних ОФЗ ближе к 7,15% годовых

Сбербанк (ПОКУПАТЬ) подтвердил намерение распределять излишний капитал среди акционеров - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Считаем данную новость позитивной и оцениваем Сбер как привлекательную дивидендную историю. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 351 руб./акцию.

Чистая прибыль Ростелекома (ДЕРЖАТЬ) за 1 кв. 2021 г. выросла в 1,6 раза - до 11,8 млрд рублей - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем умеренно положительно отчетность компании с учетом сохраняющихся факторов риска конкурентного и макроэкономического характера, способных оказать негативное влияние на динамику результатов последующих периодов. Оцениваем долгосрочный целевой ориентир по акциям компании на уровне 109 руб. за бумагу, рекомендация "держать".

Совет директоров Сургутнефтегаза (ПОКУПАТЬ) 18 мая рассмотрит вопрос о дивидендах - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Дивиденды по привилегированным акциям Сургутнефтегаза ожидаются щедрыми - 6,72 руб./акцию, что соответствует доходности около 15% - топ-результат в секторе.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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