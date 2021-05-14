«Фридом Финанс»: Дивдоходность Сургутнефтегаза может составить 15%

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 0,1% под влиянием активного восстановления американского рынка акций, несмотря на консолидацию нефтяных котировок.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что, по его мнению, на текущем горизонте прогнозирования вполне вероятно значительное превышение инфляцией таргета ФРС в 2%. Однако регулятор не видит в этом угрозы для макроэкономических показателей, поскольку ранее темпы роста цен не превышали целевого уровня на протяжении многих лет. Кроме того, Баллард полагает, что альтернативные индексы занятости (согласно которым ситуация с безработицей выглядит более благоприятно) гораздо точнее отражают ситуацию на рынке труда, чем опубликованные в последние недели оценки на основе традиционных показателей.

По итогам марта индикативный для ФРС ценовой индекс потребительских расходов, не учитывающий затраты на продукты питания и топливо (Core PCE Price Index), составил 1,8% г/г. Если в среднесрочной перспективе данный показатель стабилизируется на уровнях, незначительно превышающих 2%, это обусловит стагнацию американского фондового рынка. Однако существенно более высокие значения спровоцируют активизацию продаж. На этом фоне акции банков, лидировавшие вчера в США по темпам роста, к вечеру начали снижаться. Как следствие, в начале торговой сессии в России котировки ВТБ и Сбера также продемонстрировали негативную динамику.

Несколько хуже рынка выглядели утром акции Роснефти. Согласно отчетности за первый квартал, чистая прибыль компании, составив 149 млрд руб., незначительно превысила рыночный консенсус в 145,5 млрд руб. Выручка и EBITDA, достигнув 1,737 трлн руб. и 445 млрд руб. соответственно, приблизительно совпали с ожиданиями инвестсообщества.

Лучше рынка торгуются привилегированные акции Сургутнефтегаза на фоне ожиданий того, что 18 мая совет директоров компании даст рекомендации по дивидендам за 2020 год. Согласно апрельским данным, чистая прибыль добывающей компании по РСБУ по итогам 2020 года составила 729,578 млрд руб., недотянув до консенсус-прогноза в 755 млрд руб. Дивиденды Сургутнефтегаза по префам за 2020 год с высокой вероятностью должны составить 6,72 руб. на бумагу, что также ниже средних ожиданий рынка. При этом выплаты по обычке, вероятнее всего, сохранятся на привычном уровне в 0,65 руб. Хотя дивидендная доходность по привилегированным бумагам Сургутнефтегаза остается одной из наиболее высоких на российском рынке, составляя 15%, однако этот факт практически не оказывает влияния на рыночные оценки возможного повышения капитализации компании в 2021-м.

Во второй половине дня мы прогнозируем снижение котировок на российском фондовом рынке. Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 3615–3670 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,50-74,30 и 88,90–89,70 соответственно.