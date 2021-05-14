Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 мая: 4 337,2998 руб/1 г золота и 64,1200/1 г серебра ЦБ РФ с 14 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 337,2998 руб.

1 грамм серебра - 64,1200 руб.

1 грамм платины - 2 895,0400 руб.

1 грамм палладия - 6 837,1699 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,4700 р. (0,63%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1300 р. (1,73%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 44,8001 р. (1,52%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 158,9399 р. (2,27%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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