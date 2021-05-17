«Фридом Финанс»: Рынок продолжает переваривать возможность инфляционных рисков

Георгий Сурков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 13 мая американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне, закончив трехдневную коррекцию. S&P 500 вырос на 1,22%, до 4112 пунктов. Dow Jones продемонстрировал рост на 1,29%, а технологический индекс Nasdaq прибавил символические 0,72%. Лидерами роста минувшей торговой сессии стали сектора промышленности (+1,90%) и финансов (+1,87%), в то время как энергетическая отрасль оказалась единственным аутсайдером и скорректировалась на -1,35%. В минувшей торговой сессии наблюдался аутперформанс акций роста акциям стоимости.

Производитель стали Nucor Corporation (NUE: +5,0%) заключил соглашение с крупнейшим в мире производителем наземных систем, используемых в проектах солнечной энергетики Array Technologies (ARRY: +7,4%) о производстве компонентов для системы слежения за движением Солнца, а также разработке компонентов для проектов солнечной энергетики нового поколения.

Silvergate Capital (SI: +13,7%) заключил соглашение с компанией Diem (раннее Libra) об эксклюзивном выпуске стейблкоина, номинированного в долларах США.

Национальные фирмы по защите прав акционеров проводят расследование в отношении разработчика платформы онлайн коммерции ContextLogic (WISH: -29,3%) на предмет нарушений прав на ценные бумаги и фидуциарных обязанностей.

Сегодня мировые фондовые площадки продолжают демонстрировать позитивную динамику, фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq демонстрируют отскок вторую сессию подряд. Европейские акции торгуются в восходящем тренде, но все еще ниже исторически рекордных уровней. Немецкий 10-летний Бунд торгуется с доходностью -0,11%, что является самым высоким показателем с мая 2019 года.

Участники рынка продолжают переваривать вышедший в среду отчет по росту потребительских цен США за апрель. Рот инфляции является “липким” показателем и поэтому преподносит все больше неопределенности в мировую экономику. В свою очередь, представители ФРС по-прежнему считают, что рост инфляции является транзиторным и происходит на фоне стремительного отскока в деловой активности. По мнению участников рынка, ФРС преуменьшают инфляционные риски и не собираются вносить изменения в мягкую денежно-кредитную политику, тем не менее исходя из фьючерсов на евро-долларовые контракты, мнение ФРС и рынка расходятся, а повышение процентных ставок закладывается в цены контрактов к концу 2022 года.

Глобальная ситуация с COVID-19 остается неоднозначной. Число заражений в Германии снижается, в то время как в Великобритании есть опасения по поводу индийского штамма вируса, поскольку случаи заболеваний данным штаммом удвоились за неделею. Сингапур вновь переходит в режим локдауна на фоне роста числа заболеваний, а число инфицированных в Индии все еще остается на высоком уровне, но начинает проявлять признаки достижения пика волны.

Азиатские фондовые площадки сегодня продемонстрировали сильную торговую сессию. Гонконгский Hang Seng подрос на 1,11%, китайский CSI 300 прибавил 2,36%, а японский Nikkei 225 вырос на 2,32%. EuroStoxx 50 в моменте прибавляет 0,53%.

Аппетит к риску неоднозначный. Доходность по 10-летним трежерис снижается до 1,63%. Фьючерс на Brent растет после вчерашней просадки до $67,6 за баррель. Золото также демонстрирует рост до $1836 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4090–4150 пунктов.

Сегодня будут представлены ежемесячные данные о росте розничных продаж (прогноз: 1,0% м/м против 9,8% м/м в прошлом периоде). Данный показатель является одним из главных индикаторов потребительских расходов, на которые приходится большая часть экономической активности.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 73 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. В центре внимания – инфляция и влияние ее динамики на политику ФРС и Белого дома, а также динамика новых случаев заражений COVID-19.

Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде, но краткосрочно находится под давлением продавцов. Вчерашний отскок от 50-дневной скользящей средней, скорее всего, не означает окончание коррекции. Индикатор RSI остается ниже нейтрального уровня. Потенциал для продолжения коррекции сохраняется. В нашем базовом сценарии считаем, что конечной целью коррекции является область 3980-4000 пунктов.