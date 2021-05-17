«Фридом Финанс»: Нефть вышла в плюс – цена на Brent может достигнуть $69

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Мировые площадки окончательно развернулись к росту. Аппетит к риску у инвесторов повысился после заявления представителя ФРС Кристофера Уоллера о том, что ускорение инфляции не приведет к преждевременному ужесточению монетарной политики регулятором. Индекс волатильности VIX продемонстрировал резкое падение (на 12%), снизившись к 20 пунктам, хотя еще накануне он превышал 23, а во вторник доходил до 27. Индексы США на открытии торговой сессии прибавляют до 1%. Аналогичный рост наблюдается на европейских фондовых площадках. Азия торгуется разнонаправленно, но рынки развивающихся стран по индексу MSCI Emerging markets прибавляют более 1%.

Нефть вышла из просадки. Если накануне Brent терял более 3%, то сегодня прибавляет около 2%. Торги идут в диапазоне $66,5–68,3, и к вечеру повышательный тренд усиливается. Таким образом, еще до утра цена на нефть марки Brent может достигнуть $69 за баррель, что дополнительно поддержит российские котировки и валюту. Рост цен на сырье поддерживается за счет ослабления доллара: DXY находится вблизи годовых минимумов, пара EUR/USD торгуется на пиках с начала этого года.

РТС держится вблизи отметки 1550, что на 25 пунктов выше минимумов этой недели. В течение дня преобладала позитивная динамика. В моменте рынок подходил к 1560 пунктам, но позднее «быки» ослабили хватку. Неделя, вероятнее всего, будет закрыта на текущих уровнях либо чуть ниже 1550 пунктов. На торгах в понедельник стоит ожидать подъема бенчмарка в диапазон 1560–1580 пунктов. Вероятность полномасштабной коррекции на рынке акций сошла на нет.

Индекс Мосбиржи держится к концу сессии нейтрально. Дневной коридор составил 3630–3660 пунктов. Под вечер индикатор сместился к его нижней границе. В начале следующей неделе весьма вероятен рост бенчмарка: рынок может сразу достигнуть уровня более 3650 пунктов и закрепиться выше этой планки.

Динамику лучше рынка демонстрируют бумаги Мечел (+3,6%). Рост наблюдается на фоне отсутствия корпоративных новостей. В числе аутсайдеров оказались акции застройщика ПИК (-5,3%), что было обусловлено дивидендной отсечкой. При этом днем ранее бумаги достигли очередного максимумам в районе 1035 руб. за акцию. Компания росла на фоне сообщений о возможном продлении льготной ипотеки. В ближайшие пару недель не исключена дальнейшая коррекция в диапазон 900–950 руб. за акцию.

Доллар к рублю снижается, а евро растет, отражая динамику пары EUR/USD на внешних площадках. Российская валюта инерционно укрепляется в течение последних недель. Минимум дня в паре с долларом составил 73,7. Ранее такой уровень отмечался 7 мая, а до этого – в середине марта. При этом сохраняется высокая вероятность снижения в начале следующей недели до 73,4. Евро торгуется существенно выше своих апрельских минимумов, держась в районе 89,6 и в целом сохраняя низкую волатильность. На ближайшей сессии наиболее вероятным сценарием остается боковая динамика в паре EUR/RUB.