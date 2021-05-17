ИАЦ «Альпари»: К пятнице активность на рынке угасла

Активность на российском фондовом рынке в пятницу вечером угасла. Индекс МосБиржи стоит на месте около 3636 пунктов, после ралли прошлой недели у инвесторов так и не нашлось сил для продолжения бурных покупок. Краткосрочно не исключена консолидация в пределах 3610-3660 пунктов. За четыре торговых дня рублевый индикатор снизился на 0,1%. Индекс РТС стабилизировался около 1551 пункта и может торговаться в рамках 1540-1560 пунктов. За эту укороченную неделю валютный индекс вырос на 0,3%.

В числе сегодняшних фаворитов акции компаний металлургического сектора, в которые вновь вернулся оптимизм относительно внешнего спроса на металлы и руду. Отлично выглядят бумаги «Мечела», обыкновенные акции выросли до 79,50 руб., пробив верхнюю границу среднесрочного коридора 72,24-79,10 руб. Если акции смогут закрепиться выше 79,50-79,60 руб., покупателям будет открыта дорога к 80,00 руб.

Под давлением торгуются акции «ПИКа» — закрывается реестр компании для выплаты дивидендов, поэтому не исключен провал бумаг в область 970-972 руб.

Сырьевой рынок к вечеру бодро отыгрывает все предыдущие продажи. Баррель Brent за неделю снизился в цене на 1,35%.

Валютная секция держится в относительном равновесии, но рубль до сих пор смотрится избыточно перекупленным. Доллар стоит 73,92 руб. и может балансировать в диапазоне 73,80-75,00 руб. Евро торгуется по 89,75 руб. и способен оставаться в рамках краткосрочного коридора 89,60-90,50. За неделю доллар снизился на 0,4%, евро «похудел» на 0,7%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»