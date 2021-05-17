ПСБ: Финансовые результаты Роснефти по итогам 1 квартала 2021 года

Сегодня финансовую отчетность по МСФО за 1 кв. 2021 г. представила Роснефть. Результаты оказались немного лучше ожиданий рынка. Отмечаем наращивание рентабельности EBITDA до 26% и получение прибыли против убытка в 1 кв. 2020 г. С учетом полученных результатов и исходя из дивидендной политики, а также на фоне ожидаемых сильных результатов и во 2 кв. 2021 г., акционеры Роснефти могут рассчитывать на высокие полугодовые дивиденды.

Роснефть отчиталась за 1 кв. 2021 г. лучше ожиданий. Выручка снизилась на 1%, что было обусловлено падением объемов реализации как нефти на 33% г/г, так и нефтепродуктов – на 14,5% г/г за счет сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире и низкого спроса на энергоносители. Также снижению выручки способствовали низкие производственные результаты вследствие необходимости участия в соглашении ОПЕК+. Тем не менее, за счет сильного роста цен на нефть и нефтепродукты как в рублях, так и в долларах, снижение выручки было небольшим.

EBITDA напротив показала рост на 44% г/г – до 445 млрд руб. вследствие ценового фактора, а также за счет контроля над затратами, которые сократились за период на 9,8% - до 1,5 трлн руб. против 1,65 трлн руб. Также отметим и положительный эффект «обратного акциза», который позволил сократить расходы Роснефти на уплату акцизов до 59 млрд руб. со 141 млрд руб. в 1 кв. 2020 г. На фоне роста EBITDA подросла и рентабельность – до 26% по сравнению с 18% в 1 кв. 2020 г.

По итогам 1 кв. 2021 г. Роснефть получила 149 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 156 млрд руб. годом ранее. Получение такого результата обусловлено ростом операционной прибыли в 2,4 раза – до 243 млрд руб., снижением финансовых расходов и получением прибыли по курсовым разницам в 5 млрд руб. вместо убытка в 177 млрд руб. в 1 кв. 2020 г. Рентабельность по чистой прибыли составила 8%.

Капитальные затраты Роснефти в 1 кв. 2021 г. выросли на 22% - до 225 млрд руб., что повлекло за собой снижение свободного денежного потока, однако он остался все равно в зоне положительных значений – 190 млрд руб. Рост капзатрат связан в основном с началом работ по одному из ключевых проектов компании – Восток Ойл.

Долговая нагрузка Роснефти на конец 1 кв. 2021 г. составила 2,2х (соотношение чистый долг/EBITDA), что является вполне комфортным уровнем.

Мы положительно оцениваем результаты Роснефти, отмечая, что несмотря на все еще слабый мировой спрос на энергоносители и падение производственных результатов из-за участия в соглашении ОПЕК+, компания нарастила рентабельность и получила прибыль. Мы полагаем, что во 2 кв. Роснефть улучшит производственные показатели и нарастит объемы реализации на фоне чуть лучшей ситуации со спросом и смягчения условий ОПЕК+. А рост цен на нефть и нефтепродукты окажет поддержку финрезультатам. С учетом текущей дивидендной политики Роснефти (не менее 50% от чистой прибыли по МСФО) мы полагаем, что акционеры могут рассчитывать на неплохие выплаты по итогам 1 полугодия. По нашим оценкам, дивиденд за 1 полугодие 2021 г. может составить 17-19 руб./акцию, что дает ориентировочно 3-3,5% доходности. Мы рекомендуем «покупать» акции Роснефти с целью в 645 руб. за акцию, потенциал роста от текущей цены – 18%.

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