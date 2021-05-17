ФИНАМ: ВТБ делает ставку на цифровизацию бизнеса

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности ПАО «Банк ВТБ». Аналитики прогнозируют, что цифровизация бизнеса и развитие инвестиционного блока будут выступать главными драйверами роста компании. Акции ВТБ рекомендуется «Покупать» с целевой ценой 0,0601 руб., потенциал роста составляет 20,4%.

ВТБ — крупная российская финансовая группа, включающая в себя более 20 компаний в области банковских услуг, инвестбанкинга, страхования и лизинга. Занимает второе место по величине активов и объемам кредитования среди российских банков.

Как отмечается в исследовании, ВТБ представил довольно сильную финансовую отчетность за I квартал 2021 года: «Чистая прибыль в январе-марте взлетела более чем в два раза до 85,1 млрд руб., существенно превысив консенсус-прогноз на уровне 79 млрд руб., рентабельность собственного капитала (ROE) составила значительные 19,2%. Результат обусловлен хорошей динамикой основных показателей деятельности, кроме того, улучшение экономической ситуации в России позволило резко сократить расходы на кредитный риск».

По мнению экспертов, сильным драйвером роста ВТБ выступает развитие новых направлений бизнеса, в частности инвестиционного блока: «Объем активов под управлением „ВТБ Капитал Инвестиции“ за I квартал вырос на 12% и достиг 3,8 трлн руб., при этом активы физических лиц под управлением выросли на 16%, до 2,1 трлн руб., а общее количество клиентов подскочило на 19% и превысило 1,4 млн».

Кроме того, ВТБ продолжает активно работать над повышением уровня цифровизации своего бизнеса, подчеркивают аналитики «ФИНАМа»: «В последние месяцы банк существенно обновил флагманское приложение и интернет-банк „ВТБ Онлайн“, расширив набор функций и инвестиционных продуктов, доступных пользователям. Аудитория „ВТБ Онлайн“ за квартал выросла на 500 тыс. до 10,6 млн активных пользователей, а в годовом выражении рост составил 26%».

Аналитики считают, что дополнительным фактором привлекательности для инвесторов выступает намерение ВТБ увеличить выплаты акционерам: «По словам менеджмента, в предстоящие годы планирует продолжать направлять на дивидендные выплаты 50% от ожидаемой существенно более высокой прибыли. В таком случает дивиденд на обыкновенную акцию за 2021 год может вырасти почти в три раза до 0,004 руб., что обещает уже вполне неплохую доходности на уровне 8%».