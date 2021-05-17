ВТБ Капитал Инвестиции снизил стоимость паев одного облигационного фонда и двух фондов акций

В 2020 году ВТБ Капитал Инвестиции для повышения доступности биржевых фондов для розничных инвесторов понизил инфраструктурные комиссии. Максимальная комиссия по биржевым фондам ВТБ не превышает 0,81%. Брокерская комиссия по сделкам с БПИФ составляет 0%.

Текущая стоимость пая VTBH ETF теперь составляет порядка 81 рубля, VTBA ETF — 106 рублей, VTBE ETF — 96 рублей за штуку, что значительно снижает порог входа в эти фонды. ВТБ Капитал Инвестиции стремится дать возможность большему количеству клиентов использовать уникальную возможность доступа к фондовому и долговому рынку США и рынку акций развивающихся стран, обеспечивая низкие транзакционные расходы и отсутствие необходимости самостоятельного управления и выбора бумаг и получения статуса квалифицированного инвестора.

ВТБ Капитал Инвестиции провел дробление паев БПИФ ВТБ — Фонд «Американский корпоративный долг» (VTBH ETF), БПИФ «ВТБ — Фонд Акций американских компаний» (VTBA ETF) и БПИФ «ВТБ — Фонд Акций развивающихся стран» (VTBE ETF). В результате расчетная стоимость инвестиционный паев этих фондов снизилась в 10 раз.

Купить и продать паи любого биржевого фонда ВТБ можно в один клик в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. При владении фондами от трех лет инвестор может получить налоговый вычет.

ВТБ Капитал Инвестиции предлагают широкую линейку БПИФ на российском рынке из 9 фондов, покрывающих все классы активов.

«Дробление стоимости паев БПИФ делает их еще более доступными, а доступность и простота инвестиций — наша приоритетная цель. ПИФы, в том числе биржевые, позволяют даже при небольшом объеме инвестиций сформировать диверсифицированный портфель с минимальными расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы. Это отвечает запросам наших клиентов, которые все чаще стали подходить к инвестициям комплексно, соблюдая принципы диверсификации. Доля БПИФ в портфелях розничных инвесторов ВТБ Капитал Инвестиции с начала 2020 г. к настоящему моменту выросла в 5 раз до 5%», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.