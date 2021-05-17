ПСБ: Поводов для отскока нефти сегодня не видим

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent остаются на уровне чуть выше 68 долл./барр., поддержанные высокими инфляционными ожиданиями. В то же время особых идей для дальнейшего отскока нефти не наблюдается: статистика по числу буровых в США показала рост на 8 шт - до максимумов с апреля 2020 г. (352 шт), а статистика по КНР (промпроизводства и розничные продажи) вышли слабее ожиданий, хотя и остались на траектории роста. Улучшений эпидемиологической ситуации в Азии особо не наблюдается, поэтому мы ожидаем давления на спрос на энергоносители во 2 кв. Полагаем, что цены на нефть Brent будут сегодня консолидироваться в зоне 68-69 долл./барр.