«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Русагро

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста среди наиболее ликвидных инструментов стали акции Мечела (+5,59%). Аутсайдерами ввиду закрытия реестра акционеров на получение дивидендов оказались бумаги ГК ПИК (-4,79%). Пара USD/RUB опустилась к отметке 74.

Русагро (+0,42%) представит финансовые результаты за первый квартал. Как следует из операционной отчетности холдинга, его выручка составила 50,9 млрд руб. EBITDA прогноз закладывает на уровне 9,2 млрд руб., прибыль — на отметке 4,8млрд руб. Основным драйвером роста финансовых показателей компании выступает повышение цен на продовольствие, который, несмотря на принимаемые государством меры, трудно остановить. Тенденция носит общемировой характер, а административные ограничения касаются в основном розничной торговли. Негативный драйвер для компании — это повышение экспортных пошлин. Однако, на наш взгляд, влияние этого фактора на бизнес Русагро ограничено благодаря росту цен. Долговая нагрузка компании, находящаяся около 3х EBITDA, будет снижаться по мере увеличения выручки. Чистая рентабельность по итогам года может достигнуть 11%, а маржа EBITDA ожидается в районе 19%. Продажи за год прогнозируются в диапазоне 156-162 млрд руб.

Торговая идея: Mail.Ru (-0,13%), спек. покупка, цель: 1800 руб. Полагаем, что негатив в целом отыгран. Фундаментальные факторы не соответствуют падению котировок на 37% за восемь месяцев и на 12% за год. Бумаги снижаются на фоне отрицательной динамики высокотехнологичных компаний в США, но российские ИТ-гиганты никогда не были настолько переоценены к своей прибыли и балансовой стоимости, как их зарубежные аналоги.

Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,00-74,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3650-3700 пунктов.