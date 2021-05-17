ПСБ: Утром возможно преобладание продаж в российских акциях

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В рамках текущей недели можно выделить несколько факторов, способных оказать влияние на настроения на мировых рынках.

Существенным фактором продолжит выступать оценка инвесторами рисков более раннего сворачивания стимулирующей денежно-кредитной политики в Штатах. На прошедшей неделе эти опасения были поддержаны статистикой по инфляции, которая оказалась выше прогнозов и вышла на многолетние максимумы. В сложившейся ситуации рынки будут следить за выступлениями представителей ФРС, которые в рамках словесных интервенций продолжат успокаивать рынки, указывая на временность инфляционного всплеска и необходимости удерживать стимулирующую политику продолжительное время на фоне сохранения рисков для экономики со стороны пандемии коронавируса. Плюс к этому инвесторы обратят внимание на публикацию протоколов заседания ФРС, где будут искать намеки на возможные действия регулятора в случае продолжительного инфляционного давления.

Также важным фактором продолжит оставаться ситуация с коронавирусом. Наибольшее опасение сейчас вызывает ситуация в развивающихся странах, а также Японии, в результате чего давление на рынки со стороны данного фактора в последнее время снизилось – активная вакцинация в Штатах и стабилизация ситуации с коронавирусом в Европе поддерживает ожидания высоких темпов восстановления мировой экономики. В этой связи инвесторы обратят внимание на публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые будут опубликованы в пятницу. В случае сохранения высоких уровней данных показателей, покупки в рисковых активах могут активизироваться.

На текущей неделе, кроме предварительных данных по PMI, внимание инвесторов также привлечет статистика по промпроизводству в Китае, предварительные данные по ВВП Японии за первый квартал, индекс потребительских цен в Еврозоне и данные по рынку жилья в США.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как умеренно негативные. Азиатские площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после уверенного роста в пятницу, несколько корректируются, теряя в пределах 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,4%, торгуясь в районе 68,4 доллара за баррель.

По итогам пятницы индекс МосБиржи не претерпел изменений. Сегодня утром, учитывая внешний фон, ожидаем некоторого преобладания продаж в российских акциях, что приведет к отступлению индекса МосБиржи в середину диапазона 3600-3650 пунктов. В дальнейшем, в отсутствии важной макроэкономической статистики и сохранении умеренно негативных настроений на внешних площадках российский рынок перейдет в консолидацию у достигнутых уровней. При этом ближе к закрытию на фоне старта торгов за океаном, покупки могут активизироваться, что позволит индексу МосБиржи отыграть часть потерь.

В пятницу доллар по отношению к рублю потерял 0,1%, евро прибавил 0,5%. Сегодня на утренней сессии рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль удерживает позиции в районе 74 рублей. В ходе сессии ожидаем попыток рубля укрепиться к основным мировым валютам на фоне высоких цен на нефть, что поспособствует переходу доллара в нижнюю половину диапазона 73-75 рублей. При этом данный коридор, на наш взгляд. останется актуальным для американской валюты на горизонте текущей недели.