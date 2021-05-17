Комментарии

ПСБ: На этой неделе ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,00 – 7,20% годовых.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу рублевые облигации умеренно росли в цене. Доходность 10-летних ОФЗ-26235 снизилась до 7,15% годовых (-4 б.п.). Покупки ОФЗ активизировались на фоне повышения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, а также на ожиданиях сокращения геополитической премии в российских облигациях в случае успешной встречи 20 мая глав внешнеполитических ведомств России и США. Замедление роста розничных продаж в США, согласно пятничному отчету, способствовало снижению доходности UST-10 до 1,63% (-3 б.п.). Ослабление ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС также стало позитивным фактором для российских облигаций.

На этой неделе ожидаем, что доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 7,00 – 7,20% годовых. Из важных событий помимо встречи министров США и РФ отметим публикацию протокола апрельского заседания ФРС, который поможет лучше понять взгляд регулятора на инфляцию и перспективы денежно-кредитной политики.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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