ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные

Ожидаем снижения пары доллар/рубль в нижнюю половину диапазона 73-75 рублей

Ожидаем снижения индекса МосБиржи в середину диапазона 3600-3650 пунктов

Ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,00 – 7,20% годовых

Чистая прибыль Роснефти (ПОКУПАТЬ) в 1 кв. составила 149 млрд руб. против убытка годом ранее, чуть выше прогноза - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем результаты Роснефти, отмечая, что несмотря на все еще слабый мировой спрос на энергоносители и падение производственных результатов из-за участия в соглашении ОПЕК+, компания нарастила рентабельность и получила прибыль. Мы полагаем, что во 2 кв. Роснефть улучшит производственные показатели и нарастит объемы реализации на фоне чуть лучшей ситуации со спросом и смягчения условий ОПЕК+. А рост цен на нефть и нефтепродукты окажет поддержку финрезультатам. С учетом текущей дивидендной политики Роснефти (не менее 50% от чистой прибыли по МСФО) мы полагаем, что акционеры могут рассчитывать на неплохие выплаты по итогам 1 полугодия. По нашим оценкам, дивиденд за 1 полугодие 2021 г. может составить 17-19 руб./акцию, что дает ориентировочно 3-3,5% доходности. Мы рекомендуем «покупать» акции Роснефти с целью в 645 руб. за акцию.

Добыча углеводородов ЛУКОЙЛом (ПОКУПАТЬ) в 1 кв. из-за ОПЕК+ снизилась на 7,6% г/г, до 2,2 млн б. н. э./с - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Необходимость участия в соглашении ОПЕК+ обусловила более низкие результаты по добыче ЛУКОЙЛа. Вкупе со слабостью мирового спроса на нефть в 1 кв. 2021 г. ожидаем также снижения объемов реализации нефти и нефтепродуктов. Тем не менее, считаем, что рост цен на нефть и нефтепродукты окажет поддержку финансовым результатам. Отчетность компании по МСФО выйдет 26 мая. Рекомендуем «покупать» акции ЛУКОЙЛа.

ПАО «Промсвязьбанк»