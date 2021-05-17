«Открытие»: Новые карантины нервируют азиатских инвесторов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России неоднозначный. Сырьевые контракты пытаются расти, но сырьевые валюты под давлением. AUD и NZD теряли по 0,4% и 0,5% против доллара США. Китайская статистика подтвердила прогнозы по росту промышленности, но оказалась слабее по потреблению. Расширение карантинных мер в Японии и на Тайване беспокоит в смысле спроса на нефть, но китайская переработка остаётся на высоком уровне. Цены на сталь в Китае, можно сказать, начали стабилизироваться, хотя власти продолжают настаивать на возможных проверках практик производителей. Отечественный рынок акций может стартовать нейтрально. Рубль на утренних торгах немного слабеет против доллара и столь же немного укрепляется против евро.

Итоги прошлой недели

По итогам предыдущей недели индекс МосБиржи упал с 3682,69 п. до 3637,60 п., а РТС с 1577,51 п. до 1548,93 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,2163 до $1,2146. Пара USD-RUB повысилась с 73,78 до 74,01, а EUR-RUB с 89,78 до 89,87. Нефть Brent подорожала за неделю с $68,28 до $68,71 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1838,80 до $1837,80 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли за неделю с 1025,15 тонн до 1028,36 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 4232,60 п. до 4173,85 п.

Прошедшая неделя запомнится инвесторам удивительными данными по инфляции в США. Потребительские цены и цены производителей выросли больше ожиданий. Более того, рост за апрель показателя CPI составил 0,9%. То есть разгон инфляции произошёл не только из-за низкой базы прошлого года, но и благодаря прямым федеральным выплатам американцев. Для РФ было больше позитива, но рынок привычно начинает проявлять слабость ко второй половине мая. В Еврокомиссии повысили прогноз роста российской экономики до 2,7% в 2021 году с прежних 2,0%. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США договорились о встрече 20 мая. США неожиданно не стали обвинять РФ в атаках на компьютерную инфраструктуру трубопроводов Colonial Pipeline. Тем не менее, рубль не смог укрепить свои позиции по итогам недели, хотя и смотрелся сильнее многих развивающихся валют. Нефть не смогла в очередной раз взять отметку $70 за баррель Brent, но и коррекция оказалась весьма непродолжительной. Впереди новая неделя и возможные новые сюрпризы статистики.

События предстоящей недели

Китай начнёт понедельник с публикации индекса цен на жильё. Также выйдет пакет данных по инвестициям в основной капитал, промышленному производству и розничным продажам. Ожидается, что в апреле годовой прирост промышленного производства составил 9,8%, а розничных продаж 24,9%. Из европейской статистики стоит обратить внимание на цены производителей Швейцарии. Потенциально рынок может получить сигналы об инфляционных тенденциях в зоне франка. В США опубликуют индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который мог снизиться в мае до 23,90 п. Далее индекс рынка жилья от NAHB. Вечером выступят представители ФРС Ричард Кларида, Рафаэль Бостик. В России опубликуют оценку ВВП в I квартале. Ожидается, что падение экономики в годовом выражении составит 2,2%. Отчётность по МСФО предоставят «Петропавловск», «Русагро», ОГК-2 и «Совкомфлот». Начнётся приём заявок по выкупу акций Банка «Санкт-Петербург» по 58 рублей.

Япония во вторник опубликует свою оценку ВВП в I квартале. Ожидается, что падение в годовом выражении составит 4,6%. В Австралии опубликуют протокол заседания Резервного Банка. Великобритания сообщит о динамике рынка труда за март. Ожидается, что безработица останется на уровне 4,9%. В еврозоне уточнят ВВП за I квартал. Первоначальная оценка составляла -1,8% в годовом выражении. В США появятся данные по новым строительствам и разрешениям на них. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В России опубликуют данные по ценам производителей за апрель. Отчётность по МСФО предоставят «Алроса», «Газпром Нефть», Банк «Санкт-Петербург», «Мосэнерго», МТС, «ФосАгро» и OZON Holdings. Вопрос дивидендов рассмотрят в «РусАл» и «Сургутнефтегаз».

Рынок Гонконга не будет работать в среду по случаю праздника. Великобритания может сообщить о разгоне инфляции в апреле до 1,4% с 0,7% в марте. Отпускные цены производителей могли разогнать свой рост до 3,5% с 1,9% в марте. В еврозоне уточнят инфляцию за апрель, но изменение первоначальной оценки 1,6% не ожидается. В Канаде также выйдут данные по инфляции. Ожидается ускорение до 3,1% с 2,2% в марте, что может спровоцировать определённую волатильность в канадском долларе. Вечером в США опубликуют отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов, выступит представитель ФРС Рафаэль Бостик. Закроет день публикация протоколов заседания ФРС.

Япония в четверг может сообщить о росте базовых машиностроительных заказов за март на 6,4%. Также выйдут цифры по экспорту и импорту. Ожидается, что экспорт в апреле вырос на 30,9%, а импорт на 8,8%. Австралийская безработица могла остаться в апреле на уровне 5,6%. Народный Банк Китая примет решение по ставкам. В еврозоне сообщат данные по объёмам строительства, а также счёту текущих операций за март. В США традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Далее индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который мог снизиться до 43,0 п. с 50,2 п. в апреле. Далее индекс опережающих экономических индикаторов США. В России отчётность по МСФО предоставят QIWI и Группа «Черкизово». Предположительно совет директоров «Газпрома» обсудить дивиденды.

В пятницу публикуются предварительные оценки деловой активности по различным странам. Однако начнём день с инфляции в Японии. Ожидается, что общенациональный индекс потребительских цен снизился в апреле на 0,2% по сравнению с дефляцией 0,1% в марте. Сводный индекс деловой активности в еврозоне мог повыситься в мае до 54,9 п. с 53,8 п. в апреле. В Великобритании общий индекс деловой активности мог остаться на уровне 60,0 п. Розничные продажи в Великобритании выросли в апреле на 36,5% в годовом выражении, а в месячном на 4%. В США деловая активность в промышленности могла незначительно снизиться до 60,4 п., а в сфере услуг до 64,6 п. Вечером в США также выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России отчётность по МСФО предоставит «Ленэнерго».

Новые карантины нервируют азиатских инвесторов

Новая неделя в Азии стартовала разнонаправленным движением рынков. Тайваньский фондовый рынок обвалился более чем на 3% на фоне роста заболеваемости COVID-19 и принятия некоторых ограничительных мер в столице Тайбэе. Премьер министр страны даже выступил с заявлением в поддержку сильной экономики, отметив рост спроса на тайваньский экспорт, а также призвал граждан не распространять ложные слухи и не паниковать. По его словам, власти имеют все необходимые инструменты для поддержки финансового рынка. В отличие от острова, индексы континентального Китая торговались в плюсе. Цены на жильё в КНР показали рост на 4,8% в апреле по сравнению с 4,6% в марте. Инвестиции в основной капитал выросли на 19,9% в апреле при ожиданиях роста на 19,0%. Рост промышленного производства совпал с ожиданиями и составил 9,8%, а розничных продаж оказался слабее ожиданий и составил всего 17,7% в годовом выражении при прогнозе 24,9%. Тем не менее, самыми сильными секторами китайского рынка были потребление и здравоохранение. Японский рынок начинал день в плюсе, но затем продавцы взяли торги под свой контроль. Под давлением были бумаги производителя оборудования для выпуска чипов Tokyo Electron. Акции Honda теряли более 3% на заявлениях компании по поводу пессимистичного прогноза роста в текущем году из-за дефицита микросхем и высокой стоимости сырья. В минувшую пятницу власти Японии расширили карантинные меры ещё на три префектуры. Пессимизм на рынке вызывает тот факт, что страна оказалась одной из худших по темпам вакцинации среди развитых экономик. Лишь 3% населения получили вакцину. В Австралии рынок торговался в плюсе за счёт бумаг золотодобывающих компаний, а также нефти и газа. На Forex индекс доллара повышался на 0,1% и торговался выше 90,40 пунктов. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась около 1,62%. К 8:40 мск:

Nikkei 225 - 27833,14 п. (-0,89%),

Hang Seng - 28211,75 п. (+0,66%),

S&P/ASX 200 - 7041,30 (+0,39%),

Shanghai Composite - 3518,44 п. (+0,80%),

KOSPI - 3137,82 п. (-0,49%).

Цены на сталь в Китае начали стабилизироваться

Нефть пыталась дорожать, хотя ужесточение карантинных мер в Японии и на Тайване явно не способствует оптимизму. Тем не менее, китайские НПЗ перерабатывали в апреле около 14,09 млн бар. нефти в сутки. Это выше 13,1 млн бар. суточной переработки в апреле прошлого года, но ниже рекордного показателя 14,2 млн бар. в ноябре. В первые четыре месяца переработка составляла 14,12 млн бар., что на 14% выше объёмов год назад. На пессимистичной стороне рост буровой активности в США. За прошлую неделю число активных нефтяных буровых выросло на 8 штук до 352 единиц. И, наконец, вернёмся к вопросу высоких цен на сырьё. Падение цен на арматурную сталь в Китае продолжается уже третью сессию подряд. На Шанхайской фьючерсной бирже арматурная сталь с поставкой в октябре подешевела ещё почти на 3%. Администрация Шанхая также предупредила производителей стали о внимании к возможным практикам манипулирования рынком. Тем не менее, фьючерсы на поставку железной руды на Даляньской товарной бирже повышались более чем на 1%. После двух дней активного падения некоторые спекулянты могли закрывать свои короткие позиции. К 9:00 мск: