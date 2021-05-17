«Фридом Финанс»: Акции золотодобытчиков вышли в лидеры

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск снизился на 0,2%, следуя за фьючерсами на американские фондовые индексы, несмотря на небольшое повышение цен на нефть.

Фоном для ослабления спроса стали комментарии китайских регуляторов в отношении макроэкономической статистики в стране за апрель. Рост индекса производственных запасов в Китае замедлился с 14,1% в марте до 9,8% г/г. Розничные продажи увеличились на 17,7% г/г при консенсусе 24,9% и повышении на 34,4% в марте. Статистическое бюро Китая охарактеризовало эту динамику как стабильную. Однако дальнейшему восстановлению может препятствовать рост цен на сырье. Для корпоративного сегмента он означает повышение эффективности, а для перерабатывающих предприятий создает определенные риски. Народный Банк Китая подтвердил курс на стимулирование экономического роста и указал на перспективы увеличения открытости в вопросах определения кредитных и депозитных ставок. Теоретически это свидетельствует о снижении кредитных и инфляционных рисков при повышении монетизации экономики и ведет к увеличению инвестиционной привлекательности финансовых рынков КНР и развивающихся стран.

В лидерах роста на российских площадках сегодня акции золотодобывающих компаний на фоне роста золота после публикации последних данных по инфляции в США. Petropavlovsk представил отчет по МСФО за 2020 год. Прогнозы операционных показателей на 2021-й, которые дала компания, свидетельствуют в пользу прогнозов стабилизации выручки вблизи $988,5 млн, которые отражены в отчетности за прошлый год. Консенсус чистой рентабельности предполагает ее на уровне 10% в текущем году. Эти ожидания мы оцениваем как слишком оптимистичные. Текущей и прогнозной рыночной ситуации соответствует рентабельность вдвое ниже, однако и при достижении ею 5%-го уровня чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Petropavlovsk, выйдет на десятилетний максимум.

Акции Qiwi снижаются в преддверии выхода 20 мая отчета по МСФО за первый квартал. Между тем, удя по данным уже отчитавшихся за этот период российских банков, а также по отсутствию новых факторов давления на бизнес компании со стороны регуляторов и нерыночных рисков корпоративного характера, отчетность, скорее всего, не разочарует инвесторов.

До конца текущей сессии считаем вероятным выход отечественных фондовых площадок на положительную территорию. Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 3620-3670 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,50-74,20 и 89,30-90,10 соответственно.