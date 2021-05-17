Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 мая: 4 361,9902 руб/1 г золота и 64,7800/1 г серебра ЦБ РФ с 15 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 361,9902 руб.

1 грамм серебра - 64,7800 руб.

1 грамм платины - 2 921,4700 руб.

1 грамм палладия - 6 942,0698 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,6902 р. (0,57%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6600 р. (1,03%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 26,4300 р. (0,91%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 104,9001 р. (1,53%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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