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«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи держится в боковом тренде

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

На торгах 17 мая динамику отечественных фондовых индексов определял умеренно негативный внешний фон. Основные площадки США снижаются, отыгрывая данные об ускорении инфляции и связанные с этим опасения, что ФРС перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики раньше, чем предполагалось. Давление на котировки оказывают новости о продолжающемся росте заболеваемости коронавирусом в Азии. Все это вынуждает участников рынка акций проявлять осторожность после волатильной прошедшей недели.

Euro Stoxx 50 на 18:30 мск торговался в красной зоне. Азиатские биржи показали смешанную динамику. Инвесторы по ходу сессии оценивали крупный пакет экономических данных из Китая. Промышленное производство в КНР за апрель выросло на 9,8% год к году, что совпало с ожиданиями.  Розничные продажи увеличились на 17,7% при консенсусе 24,9%. Shanghai Composite закрылся ростом на 0,78%.

Цены на нефть показывали разнонаправленное движение в течение дня, а после 16:00 мск вышли в зеленый сектор. Brent превысила отметку $69 за баррель. Российский рубль к доллару провел день преимущественно в узком диапазоне 73,8-74,15, сформированном 13 мая. Стабилизирующим валютный курс фактором остается ожидание переговоров между лидерами России и США.

Индекс Мосбиржи колеблется в пределах 3600-3660 пунктов. К концу дня бенчмарку удалось вернуться к уровню открытия вблизи 3642 пунктов. В центре внимания инвесторов оказались новости о разливе нефти из трубопровода ЛУКОЙЛа в Коми, а также о небольшой аварии на одном из дочерних предприятий Норниикеля. Бумаги ЛУКОЙЛа на упомянутом сообщении потеряли более 2%, котировки ГМК остаются вблизи уровней открытия.

Русагро направит на дивиденды минимум 50% чистой прибыли, но рассматривает возможность изменить дивидендную политику.

Чистая прибыль Акрона по МСФО за первый квартал составила 10,6 млрд руб. против убытка в 10,1 млрд, зафиксированного годом ранее, выручка увеличилась на 32,7%, до 38,95 млрд руб. Влияние корпоративных новостей на котировки обеих компаний незначительно.

Мы рассчитываем, что индекс Мосбиржи на торгах 18 мая продолжит движение в рамках 3600-3660 пунктов. Пары USD/RUB и EUR/RUB будут колебаться в диапазонах 73,5-74,5 и 89,4-90,5 соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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