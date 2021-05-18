ИАЦ «Альпари»: Рынок начал неделю неактивно

Российский фондовый рынок в начале новой майской недели ведет себя аккуратно и осторожно. На площадках есть небольшие покупки, но они то ли слишком ленивые, то ли слишком дорогостоящие. Как бы то ни было, индекс МосБиржи стабилен возле 3642 пунктов и может балансировать в пределах 3625-3655 пунктов. Индекс РТС смотрится абсолютно нейтрально возле 1551 пункта, краткосрочно будет двигаться в коридоре 1540-1560 пунктов.

Акции «Аэрофлота» в понедельник оказались среди лидеров роста и ронялись к пику двух месяцев, протестировав область 71,10-71,12 руб. Позже бумага откатилась к 70,00 руб., но в случае закрепления над этим рубежом покупатели вполне смогут вернуться 70,45-70,50. Сегодняшние новости показывают, что в апреле авиаперевозчик вернул себе первое место в рейтинге пассажирских перевозок. Данные Росавиации свидетельствуют, что «Аэрофлот» перевез 1,37 млн пассажиров, в то время как в марте их было 1,23 млн. При этом апрельские цифры на 35% ниже в сопоставлении с аналогичным периодом годом ранее.

«РусАгро» в первом квартале текущего года нарастила выручку на 52% г/г, чистую прибыль увеличила в 2,2 раза за счет позитивной динамики в ценах на сахар, подсолнечное масло и другие продукты питания. Расписки компании поднялись к 929 руб. и могут дотянуться до 940 руб. далее.

«Акрон» отчитался по финансовым показателям за первый квартал 2021 года. Согласно данным компании, чистая прибыль вышла в положительную зону и составила 10,6 млрд руб., выручка увеличилась на 38,7% до 38,95 млрд руб.

Под давлением торгуются акции «М.Видео». Компания закрывает реестр под дивиденды 18 мая, поэтому рынок избавляется от бумаг. Известно, что акционеры компании утвердили дивиденды в размере 38 руб. на акцию. Ценные бумаги падают к 654 руб. и могут снижаться вплоть до 650 руб.

Валютная секция сегодня тиха и спокойна, что редкость. Доллар США консолидируется около 73,93 руб. и может торговаться в коридоре 73,80-74,50 руб. Евро оценивается в 89,80 руб. и способен двигаться в рамках 89,75-90,55 руб. сейчас.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»