«Фридом Финанс»: Инициатива снова у «быков»

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:



Торги 14 мая американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 1,49%, до 4174 пунктов. Nasdaq прибавил 2,32%, Dow Jones вырос на 1,06%. Все сектора S&P 500 закрылись в плюсе. В лидеры роста вырвались энергетические компании (+3,16%), следуя за повышением нефтяных котировок, а сектор ИТ (+2,12%) отыграл недельное падение. Сектор циклических потребительских товаров (+1,8%) восстанавливается в сегменте HоRеCа ввиду смягчения карантинных ограничений. Прогнозируем рост фондового рынка в краткосрочной перспективе.

DoorDash (DASH +22,2%) отчиталась значительно лучше ожиданий и дала благоприятный прогноз на следующий квартал и полный 2021 год.

Airbnb (ABNB: +4%) продемонстрировала квартальные результаты выше ожиданий по выручке, EBITDA и GBV. Прогноз на следующий период предполагает рост GBV выше уровней 2019-го. Аналитики отмечают увеличение популярности сервиса и благоприятный тренд на удаленную работу и мобильность.

Walt Disney (DIS: -2,6%) продемонстрировала квартальную выручку ниже, а рентабельность выше ожиданий. Рост подписчиков Disney+ составил 9 млн при консенсусе 14 млн, но долгосрочный прогноз остался неизменным.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику, выбирая направление движения после ралли в конце прошлой недели. Инвесторы по-прежнему опасаются высокой инфляции, но их внимание постепенно переключается на другие макроданные. Опубликованный 14 мая отчет по розничным продажам за апрель не совпал с ожиданиями рынка об умеренном росте по сравнению с мартом и отразил небольшое снижение. Такие сегменты, как одежда, универмаги, мебель, спортивные товары, а также онлайн-ретейл, показали снижение после высоких темпов роста в марте, подпитанных стимулирующими чеками. Повышение оборота отмечается в сегментах автомобилей и ресторанов, что, видимо, обусловлено восстановлением экономики после пандемии: постепенно повышается мобильность граждан и растет посещаемость публичных заведений.

Заболеваемость COVID-19 в США и Европе снижается на фоне активной прививочной кампании, но многие азиатские страны (в т.ч. Индия, Япония) лишь постепенно выходят из очередной волны пандемии. Карантинные ограничения пока сохраняются. Таким образом, нормализация эпидемической обстановки возможна лишь после вакцинации большей части населения. На данный момент доля привитых граждан в странах Азии не превышает 10%.

Азиатские фондовые площадки демонстрируют сегодня смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng растет на 0,69%, китайский CSI 300 поднимается на 1,46%, японский Nikkei 225 снижается на 0,92%. EuroStoxx 50 прибавляет 0,09%.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис снижается до 1,63%. Фьючерс на нефть марки Brent повышается до $68,7 за баррель. Золото подрастает до $1854 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4130–4180 пунктов.

Сегодня будет опубликован производственный индекс Empire State за май. Согласно консенсусу рынка, значение показателя составит 24, недотянув до апрельского уровня (26,3). При этом ожидается, что величина по-прежнему будет указывать на рост экономики.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 72 из 100, по-прежнему, однако, отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. В центре внимания — инфляция и ее влияние на политику ФРС и Белого дома.

Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Попытка развить масштабную коррекцию на прошлой неделе не увенчалась успехом. Покупатели перехватили инициативу и могут продолжить двигать индексы к росту в течение текущей торговой пятидневки, если на рынок не поступят новые негативные сигналы, связанные с инфляцией. Дивергенция по индикатору RSI полностью реализовалась во время коррекции. В настоящее время RSI отскочил выше нейтрального уровня и сохраняет пространство для восходящего движения в среднесрочной перспективе.

На этой неделе отчетность за 1-й квартал 2022-го финансового года представит ретейл-гигант Walmart inc., один из основных бенефициаров пандемии. Еще одним фактором роста продаж стали государственные меры стимулирования. Как следствие, в феврале Walmart сообщила о рекордных оборотах за 4-й квартал и за полный 2020-й: в октябре-декабре прошлого года сопоставимые продажи компании в США выросли на 8,6%, ускорившись по сравнению с предыдущим кварталом. Однако в начале 2021-го темпы роста снизились на фоне массовой вакцинации, несмотря на новые раунды господдержки населения. Консенсус-прогноз FactSet предполагает снижение выручки на 2% г/г, до $132 млрд, повышение EPS на 4%, до $1,22, а также сокращение дополнительных расходов, связанных с COVID-19. Отчет компании также отразит рост новых направлений: в сентябре был запущен сервис Walmart+, представляющий собой конкурента Amazon Prime Membership.

19 мая отчитается за 1-й квартал 2021 года одна из крупнейших китайских компаний электронной коммерции JD.com, Inc. (JD). Консенсус-прогноз предполагает увеличение выручки на 31% г/г, до 191,7 млрд юаней, за счет прироста количества активных покупателей на фоне усиления потребительской активности онлайн. Кроме того, позитивное влияние на показатели компании окажут такие факторы, как повышенный спрос во время празднования китайского Нового года и ограничения на перемещения внутри Китая. При этом ожидается снижение рентабельности на фоне инвестиций компании в направление электронной коммерции (взаимодействие с покупателями через социальные сети). С середины февраля котировки JD падают ввиду антимонопольного давления со стороны китайского правительства и опасений по делистингу с американских бирж.

18 мая представит финансовые результаты за 1-й квартал 2021 года инновационная китайская компания Baidu, Inc. (BIDU). Консенсус-прогноз закладывает увеличение выручки на 11% г/г, до 27,3 млрд юаней, за счет расширения новых сегментов бизнеса и замедления темпов роста традиционного направления онлайн-рекламы. Сегменты облачных вычислений, автономного транспорта и программного обеспечения продолжат увеличивать свои доли и могут показать темпы роста в 50% г/г, сопоставимые с предыдущим кварталом. В связи с увеличением инвестиций в новые направления бизнеса возможно давление на рентабельность, которая остается ниже аналогичного показателя Alibaba (BABA) и американских технологических корпораций.