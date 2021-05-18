ИАЦ «Альпари»: Рубль пытается прорваться к уровню 73 руб. за доллар

В понедельник, 17 мая, по итогам дня рубль подорожал к доллару США, евро, ослабился против британского фунта. Пара доллар/рубль снизилась на 0,29%, до 73,80 руб., евро/рубль — на 0,22%, до 86,67 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,13%, до 104,39 руб.

Рубль возобновил укрепление к доллару и евро на вечерних торгах на фоне повышения цен на нефть. Нефть сорта Brent повысилась на 1,14%, до $69,54 за баррель. Кроме нефти положительное влияние на нацвалюту оказывают предстоящие встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена, а также министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Дополнительную поддержку рубль начал получать от налогового периода.

С 17 мая в Англии начался третий этап ослабления ограничений. Открылись гостиницы, рестораны, туристические объекты. На этом фоне «британец» укрепился к доллару и, соответственно, к рублю.

Во вторник, 18 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $69,60. По нефти ожидается рост котировок выше $70 за баррель. Доллар США сдает позиции основным валютам. С открытия Мосбиржи рубль подорожал до 73,73 руб. за доллар. Внешний фон благоприятный для дальнейшего укрепления рубля. Цель сохраняется на уровне 72,65 руб.

Фондовый рынок

Российские индексы закрылись в небольшом плюсе, тогда как индекс S&P500-снизился на 0,25%, до 4163,30 пункта. По итогам торгов, индекс МосБиржи вырос на 0,06%, до 3639,61 пункта, индекс РТС – на 0,16%, до 1551,36 пункта.

Ситуация на сырьевых рынках остается благоприятной, не позволяя развивать коррекционное движение в индексах. Нефть и рубль торгуются в плюсе. Фьючерсы на индексы открылись ростом и находятся в прибыли на 0,6–0,8%. С открытия основной сессии ожидаются повышение по индексам МосБиржи и РТС в пределах 0,8% от цен закрытия в понедельник. При возобновлении роста нефтяных котировок индекс РТС покажет больше рост, чем индекс МосБиржи.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»