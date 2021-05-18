«Открытие»: Отечественный рынок ориентируется на внешний негатив

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

Отечественный рынок ориентируется на внешний негатив

К 15:50 мск индекс МосБиржи снижался на 0,4% до 3622,89 п., а РТС корректировался на 0,49% до 1541,33 п. Отечественный рынок начал торги в плюсе, но к середине сессии ушёл в красную зону. Европа также не подавала положительного примера. Инвесторы продолжают опасаться разогрева инфляции и возможного разворота в политике ведущих регуляторов. Плюс к этому коронавирусная ситуация в ряде стран вновь начала ухудшаться, хотя в Великобритании и США успешная вакцинация населения, напротив, помогает снимать ограничительные меры. Самым слабым сектором в России был финансовый, который терял более 1,2%, а самым сильным транспортный, прибавлявший более 1,4%. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 41 млрд рублей к середине дня.

Корпоративные события

Бумаги «Акрон» торговались в лёгком минусе. EBITDA группы «Акрон» по МСФО в I квартале 2021 года выросла в 2,2 раза к аналогичному периоду 2020 года, до 15,74 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA достигла 40% против 26% годом ранее. Выручка группы увеличилась на 39%, до 38,95 млрд рублей. Чистая прибыль составила 10,6 млрд рублей против 10,1 млрд рублей убытка годом ранее. Чистый долг "Акрона" по итогам I квартала составил 99,5 млрд рублей, почти не изменившись с конца 2020 года. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 2,3х против 2,8х на конец прошлого года.

Комментарий Алексея Павлова, главного аналитика «Открытие Брокер» по российскому рынку: «Основная причина впечатляющих финансовых результатов «Акрона» - крайне благоприятная конъюнктура на рынках удобрений. К примеру, в I квартале 2021 года мировые цены на карбамид выросли до максимальных за последние семь лет $350 за тонну FOB Балтика. При этом и во II квартале компания видит хороший спрос на собственную продукцию, однако основным приоритетом в среднесрочной перспективе по-прежнему считает снижение долговой нагрузки».

Бумаги «Петропавловска» торговались в плюсе около 0,4%. Золотодобытчик Petropavlovsk по итогам 2020 года увеличил EBITDA на 32%, до $350,7 млн. Выручка увеличилась на 33% до $988,5 млн. При этом по итогам 2020 года Petropavlovsk получил убыток в $48,9 млн против прибыли годом ранее. Чистый долг компании сократился до $500,6 млн с $561,3 млн на конец 2019 года. По итогам 2020 года TCC для собственного сырья выросли на 21%, до $852 на унцию при прогнозе $800-850.

Комментарий Алексея Павлова, главного аналитика «Открытие Брокер» по российскому рынку: «Увеличение финансовых результатов Petropavlovsk в 2020 году было обусловлено в первую очередь ростом средней цены реализации золота на 30% г/г. Чистый убыток связан с различными «бумажными» статьями. Без их учета скорректированная чистая прибыль выросла в 2020 году почти втрое, до $76,1 млн. Сокращение чистого долга было связано в основном с конвертацией евробондов в акции Petropavlovsk. В текущем году Petropavlovsk прогнозирует TCC производства золота из собственного сырья на уровне $870-970 на унцию. Прогноз производства Petropavlovsk на 2021 год остается прежним: 370-390 тыс. унций из собственного сырья и 60-80 тыс. унций из стороннего. По словам главы компании Дениса Александрова, флотационная фабрика на Пионере будет запущена до конца мая, а с июня она начнет работать на проектной мощности. Вдобавок с июля компания ожидает новые поставки стороннего концентрата. Как следствие, с августа-сентября актоклав Petropavlovsk выйдет на 70% мощности, с октября-ноября - на 100%».

Акции «Русагро» дорожали на 1,2%. Группа «Русагро» в I квартале 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 115%, до 6,526 млрд рублей с 3,041 млрд рублей в I квартале 2020 года. EBITDA «Русагро» также повысилась более чем вдвое (на 123%), до 11,169 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 22% против 15% годом ранее. Выручка увеличилась на 52%, до 49,933 млрд рублей. Самый крупный в составе группы масложировой сегмент в I квартале увеличил выручку на 62%, до 27,69 млрд рублей, EBITDA - на 55%, до 3,114 млрд рублей. Рентабельность EBITDA масложирового сегмента сократилась до 11% с 12% годом ранее. Выручка сахарного дивизиона в I квартале выросла на 65%, до 8,641 млрд рублей, EBITDA - на 120%, до 2,245 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 26% против 19% годом ранее. Мясное подразделение "Русагро" в январе-марте увеличило выручку на 26%, до 8,561 млрд рублей, EBITDA - на 73%, до 1,745 млрд рублей. Рентабельность EBITDA подразделения составила 20% по сравнению с 15% год назад. Выручка сельскохозяйственного бизнеса группы увеличилась на 35%, до 5,96 млрд рублей, EBITDA - на 129%, до 3,026 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 51% против 30% годом ранее. CFO в I квартале 2021 года составил 8,417 млрд рублей против 6,479 млрд рублей годом ранее (рост на 30%). Общий долг "Русагро" в I квартале 2021 года вырос на 5% по сравнению с показателем за конец 2020 года, до 120,438 млрд рублей. Чистый долг сократился на 10%, до 61,927 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,62х против 2,15х на конец прошлого года.

Комментарий Алексея Павлова, главного аналитика «Открытие Брокер» по российскому рынку: «Ожидаемо сильные финансовые результаты, обусловленные в первую очередь благоприятной ценовой конъюнктурой на всех основных рынках присутствия. За исключением масложирового дивизиона все бизнес-сегменты "Русагро" в I квартале 2021 года продемонстрировали положительную динамику объемов продаж и увеличение маржинальности по EBITDA. У нас сохраняется актуальной идея на покупку депозитарных расписок на акции компании».

К середине торгов в составе индекса МосБиржи лидировали бумаги «Аэрофлот», «Сургутнефтегаз», Polymetal и «ФСК ЕЭС». Слабее всех были ВТБ, «ЛУКОЙЛ», TCS Group и «ПИК».

Аппетиты к риску на Forex заметно ослабли

Рубль начинал день с укрепления в моменте до 73,71 за доллар и 89,50 за евро. Однако затем начал сдавать свои позиции, хотя доллар на Forex демонстрировал небольшую слабость. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5070 рублей. Ставки MosPrime выросли до 5,11% на день, 5,15% на неделю и 5,28% на месяц. На ставки начал акцентированно влиять налоговый период, который традиционно повышает спрос на рублёвую ликвидность. Однако этой поддержки пока недостаточно, чтобы сопротивляться внешним тенденциям. После утренней раскачки AUD и NZD теряли уже 0,5% и 0,8% против валюты США, что традиционно рассматривают в качестве сигнала низких аппетитов к риску. Тем не менее среднесрочные перспективы рубля улучшаются благодаря сигналам о старте переговорного процесса между США и РФ. 20 мая пройдёт встреча глав МИД РФ и Госдепа США. Коррекция в нефти, которая зарождалась на прошлой неделе, довольно быстро завершилась и пока данный актив находится в ситуации неустойчивого равновесия. Ожидания на II полугодие ухудшились, но текущие проблемы с COVID-19 в Индии, Японии и на Тайване заставляют проявлять осторожность. Отметим также рост доходностей по казначейским обязательствам США до 1,64%, а также рост доходностей по европейским облигациям, что указывает на признаки усиления ожиданий по поводу смены вектора денежной политики ведущих центральных банков. К 15:50 мск:

USD-RUB – 74,05 (+0,05%),

EUR-RUB – 89,92 (+0,06%),

EUR-USD - $1,214 (-0,02,

GBP-USD - $1,41 (+0,02%),

USD-JPY – 109,22 (-0,12%).

Великобритания постепенно возвращается к обычной жизни

Как и в России, ситуация на европейских площадках ухудшилась после относительно спокойного старта. Под давлением был сектор путешествий и гостеприимства, а сектор телекоммуникаций оказался самым сильным. Из позитива отметим, что в Великобритании продолжают смягчать коронавирусные ограничения. Рестораны и пабы могут начать принимать гостей внутри помещений, также открываются кинотеатры и музеи. Очередным подтверждением инфляционных тенденций стала статистика из Швейцарии, где цены производителей ускорили рост в апреле до 1,8% с мартовских -0,2%. Утром также вышли японские данные по оптовым ценам, которые показали максимальный рост с 2014 года. К 15:50 мск:

FTSE 100 - 7005,29 п. (-0,54%),

DAX - 15392,91 п. (-0,15%),

CAC 40 - 6364,51 п. (-0,32%).

Индийская эпидемия COVID-19 немного ослабевает

Нефть дешевела к середине европейских торгов. Однако можно говорить об относительной стабилизации актива. На фоне беспокойств по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Азии сохраняются позитивные ожидания на II полугодие. В Индии объёмы переработки нефти снизились на 20% в мае. С другой стороны, китайские НПЗ перерабатывали в апреле около 14,09 млн бар. нефти в сутки. Это выше 13,1 млн бар. суточной переработки в апреле прошлого года, но ниже рекордного показателя 14,2 млн бар. в ноябре. В первые четыре месяца переработка составляла 14,12 млн бар., что на 14% выше объёмов год назад. Ситуация с индийской волной коронавируса также начинает подавать признаки улучшения. За последние сутки в стране было зафиксировано чуть более 281 тыс. новых случаев, что является существенным улучшением за последние две недели, когда число заболевших превышало 400 тыс. Поэтому можно прогнозировать, что дальнейшая вакцинация и карантинные меры смогут постепенно вернуть экономику на нормальные рельсы. К 15:50 мск:

Brent - $68,3 (-0,60%),

WTI - $64,9 (-0,70%),

Золото - $1846,6 (+0,46%),

Медь - $10285,7 (+0,24%),

Никель - $17675 (+0,75%).

В сфере стримингового видео становится тесно

Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка снизился в мае до 24,3 п. с 26,3 п. в апреле. Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,35% в S&P 500 до 0,5% в NASDAQ. AT&T согласилась объединить свой медийный актив WarnerMedia с Discovery, что создаст очередного онлайн стримингового оператора вроде Netflix или Disney+. Глава Tesla Илон Маск вновь говорил о Bitcoin, но на сей раз он сообщил, что компания не продавала свои Bitcoin. Sanofi и GlaxoSmithKline объявили о скором начале третьей фазы испытаний своей вакцины против COVID-19. В целом можно ждать негативной динамики американского рынка вплоть до публикации в среду протокола заседания ФРС. Однако коррективы могут внести представители регулятора, включая вице-президента Ричарда Кларида и президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, которые будут говорить в понедельник.

АО «Открытие Брокер»