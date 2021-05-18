ПСБ: Сегодня индекс МосБиржи вернется в диапазон 3650-3700 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В понедельник мировые рынки не показали выраженной динамики, испытывая дефицит поддерживающих факторов. Скудость экономического календаря и опасения относительно возобновления долларовых ставок привели к возврату давления на перегретый hi-tech и сегменты, чувствительные к росту ставок (строительный сектор, автомобильная промышленность). Впрочем, крепость товарных рынков способствовала сохранению спроса на акции сырьевых компаний, позволив ключевым американским индексам отыграть заметную часть внутридневных потерь и зафиксировать снижение по итогам понедельника лишь в диапазоне 0,2%-0,4%. Схожие темпы отката показали и основные индексы в Европе. А вот рынки развивающихся стран, на которых доля циклических секторов выше, в понедельник выглядели посильнее – индекс MSCI EM прибавил 0,3%.

Ключевыми факторами, определяющими настроения на рынках в настоящее время, являются динамика долларовых ставок и данные по США, способные помочь инвесторам оценить влияние усиливающейся инфляции на экономическую активность и политику ФРС. В этой связи в центре внимания на этой неделе, помимо предварительных данных по деловой активности в Европе и США (пятница), будут выходящие в течение недели данные по рынку жилья в США (сегодня – выйдут данные по разрешениям на строительство), чувствительного к росту ставок, а также публикация протоколов с последнего заседания ФРС, которая состоится в среду и способна предоставить участникам рынков дополнительную информацию о готовности регулятора к сохранению ставок несмотря на всплеск инфляции.

По состоянию на утро вторника ситуацию на мировых рынках мы оцениваем как неплохую. Ключевые азиатские рынки, за исключением китайского, сегодня неплохо растут, в пределах 0,4%-0,7% повышаются фьючерсы на ключевые индексы США и Европы, позитивную динамику сохраняют цены на нефть и металлы, способствуя спросу на циклические сектора. Мы ждем, что сегодня позитивный настрой на рынках большую часть дня будет преобладать. Настроения в конце дня определит тональность данных по рынку жилья в США.

В течение большей части понедельника российский рынок акций находился под давлением продавцов, но к закрытию торговой сессии, благодаря ослаблению негативных настроений на мировых рынках, индекс МосБиржи (+0,1%) сумел показать незначительный рост. Среди бумаг, смотревшихся заметно «лучше рынка» отметим поддержанные новостями акции Газпрома (+2,2%) и Аэрофлота (+4,9%), активно восстанавливающиеся вслед за ростом цен на золото и серебро бумаги Полюса (+2,5%) и Полиметалла (+2,7%), а также обновившие исторические максимумы акции Распадской (+3,9%). В аутсайдерах дня оказались акции ПИК (-2,0%), ВТБ (-4,2%) и начавшие торговаться без учета дивидендов бумаги М.Видео (-6,7%). Учитывая улучшение внешнего фона, сегодня рассчитываем на активизацию покупок, что позволит индексу МосБиржи показать умеренный рост в первой половине торговой сессии вторника и перейти в диапазон 3650-3700 пунктов. В дальнейшем российский рынок перейдет к консолидации у достигнутых уровней в ожидании развития событий на рынке акций США. Отметим, что сегодня день насыщен корпоративными новостями – финансовую отчетность представят МТС, Алроса, Озон и Газпром нефть, а Советы директоров РУСАЛ и Сургутнефтегаза рассмотрят рекомендации по дивидендам.

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