Комментарии

ПСБ: Сегодня ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ около 7,15% годовых

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник рублевые облигации торговались без существенных ценовых изменений. Доходность 10-летних ОФЗ-26235 осталась на уровне 7,15% годовых. Из поддерживающих факторов отметим рост нефтяных цен на 1,1% до 69,5 долл за баррель Brent и комментарии вице-председателя ФРС Ричард Кларида о том, что ужесточение денежно-кредитной политики преждевременно в силу того, что рост инфляции носит временный характер, а занятость не достигла цели. В то же время снижение склонности к риску на глобальных рынках не позволило рублевым облигациям показать рост цен.

Сегодня с утра в отношении рублевых облигаций складывается позитивный внешний фон. Однако ожидания предложения нового госдолга на аукционах Минфина РФ в среду могут оказать умеренное давление. Поэтому сегодня ожидаем, что доходность ОФЗ останется вблизи текущих уровней.

Российский валютный рынок

Сегодня ожидаем закрепления пары доллар/рубль в диапазоне 73-74 рублей

В понедельник рубль укрепился по отношению к доллару на 0,2% и потерял к евро 0,1%. Сегодня на утренней сессии курс рубля к доллару продолжает умеренный рост, двигаясь вместе с большинством валют развивающихся стран. Валюты Южной Кореи, ЮАР, Тайваня, Индии дорожают к доллару на 0,2 - 0,4%. На фоне высоких нефтяных цен и повышения склонности к риску на глобальных рынках сегодня ожидаем, что национальная валюта закрепится в диапазоне 73 – 74 руб. за доллар.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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