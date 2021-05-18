ПСБ: Мы ждем, что сегодня позитивный настрой на рынках большую часть дня будет преобладать

Сегодня ожидаем закрепления пары доллар/рубль в диапазоне 73-74 рублей

Рассчитываем на возврат индекса МосБиржи в диапазон 3650-3700 пунктов

Сегодня ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ около 7,15% годовых

Группа Акрон (ДЕРЖАТЬ) представила финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2021 года - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Высокие цены на удобрения вкупе с неплохими операционными результатами в 1 кв. 2021 года оказали позитивное влияние на финансовый результат Группы. Ожидаем небольшую корректировку цен на удобрения к концу года. Полагаем, что бумага останется сильной дивидендной историей. Рекомендуем «держать», целевой уровень 6638 руб. за акцию

Группа Аэрофлот (ПОКУПАТЬ) в апреле увеличила пассажиропоток на 9% м/м - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания вновь стала лидером российского рынка по объему перевозки пассажиров. На днях авиакомпания восстановила сообщение с пятью странами, в т.ч. Мексикой, Португалией, Мальтой. Однако краткосрочный негативный эффект на операционные показатели компании окажет запрет авиаперелетов в Турцию до 30 июня. Ждем скорой активной фазы восстановления авиаперевозок, но ожидаем, что докризисный уровень может быть достигнут лишь в 2022 году. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 88 руб. за акцию

Русагро (-) в 1 квартале увеличила чистую прибыль вдвое, до 6,5 млрд рублей - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем результаты Русагро. Рост показателей был обусловлен наращиванием объемов продаж (за исключением масложировой продукции) и увеличением цен реализации. На фоне хороших результатов 1 кв. и позитивных ожиданий до конца года компания видит возможность для перехода к выплатам дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО.

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