«Фридом Финанс»: Акции Новатэка на фоне новостей вышли в лидеры роста

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 1,3%, следуя за фьючерсами на американские фондовые индексы и ценами на нефть. Давление на рынок США оказывают СМИ, в которых активно обсуждается возможное влияние монетарных стимулов на стоимость активов. Несмотря на это, утренний новостной фон в Азии носит позитивный для покупателей характер. Так, рыночные СМИ сообщают о том, что, несмотря на снижение ВВП Японии в первом квартале на 1,3% кв/кв, темпы макроэкономического роста, вероятнее всего, будут ускоряться на фоне возможного снятия карантинных ограничений.

Рост рынка в ближайшие месяцы по-прежнему будет обусловлен постепенным циклическим повышением индикаторов доходности вложений, что, в свою очередь, будет определяться политикой ФРС и ряда других ведущих регуляторов. Еще одним важным фактором, определяющим динамику котировок, являются решения ОПЕК+, которые обеспечивают соотношение спроса и предложения на сырьевом рынке.

Агентство Bloomberg признало российскую компанию Роснефть лидером ESG-рейтинга, отражающего уровень экологических, социальных рисков, а такого рисков корпоративного управления. Подобная информация в последние кварталы стала важным элементом имиджа эмитента для западных инвесторов, поэтому утром бумаги Роснефти демонстрировали динамику лучше рынка.

Проект «Арктик СПГ 2» будет полностью введен в эксплуатацию уже в 2025 году, о чем 17 мая на встрече с Президентом Владимиром Путиным сообщил председатель правления и крупнейший акционер НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Как следствие, акции компании на этой новости продемонстрировали стремительный рост. С одной стороны, эта информация уже в значительной мере отражена в рыночных котировках бумаг НОВАТЭКа. Однако, несмотря на это, она может обусловить повышение оценок справедливой стоимости акций компании на 3–8%.

НОВАТЭК активно наращивает производство СПГ, благодаря чему совокупная добыча газа к 2030 году увеличится приблизительно на 80% по сравнению с уровнем 2019 года. При этом существенное ускорение прироста производственных показателей ожидается в 2023 году.

Акции Алросы после выхода квартальной отчетности торгуются несколько хуже рынка, однако данная тенденция не представляется устойчивой и со временем оценка справедливой стоимости компании может повыситься на 5–10%. Выручка, EBITDA и чистая прибыль корпорации за первый квартал 2021 года составили 90,8 млрд руб., 33,5 млрд руб. и 24 млрд руб. соответственно. Снижение выручки в отчетном периоде было менее значительным, чем ожидалось в рамках прогнозов, формируемых на основе помесячной статистики продаж. При этом чистая рентабельность существенно улучшилась на фоне повышения рыночного спроса и снижения негативного эффекта от валютной переоценки доходов.

Среднесрочные оценки справедливой стоимости Газпром нефти после публикации ее квартальных результатов также, возможно, повысятся приблизительно на 2–6% (в зависимости от методики расчета). Выручка компании в январе-марте составила 611 млрд руб., что в целом совпало с рыночными ожиданиями. При этом, как и в случае с Алросой, активизация рыночного спроса транслировалась в значимое для оценок повышение рентабельности бизнеса. Чистая прибыль и скорректированная EBITDA компании составили 84 млрд руб. и 194 млрд руб. соответственно, что заметно выше рыночных прогнозов начала года.

Сегодня во второй половине дня преобладают шансы повышения рынка ввиду сохраняющейся стабильности цен сырьевого сегмента. Впрочем, потенциал роста котировок ограничен техническими факторами. Целевой диапазон закрытия дня для индекса Мосбиржи: 3630–3695 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,50–74,35 и 89,50–90,20 соответственно.