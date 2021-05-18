«Фридом Финанс»: В центре внимания сбои в цепочках поставок

Георгий Сурков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 17 мая американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 опустился на 0,25%, до 4163 пунктов. Nasdaq скорректировался на 0,35%, Dow Jones снизился на 0,16%. Секторальные индексы S&P 500 продемонстрировали разнонаправленную динамику. Лидером роста стал энергетический сектор. Он прибавил 2,30% на фоне повышения инфляционных ожиданий, а также нарушений в глобальных цепочках поставок, которые могут оказать сильное влияние на цены коммодитиз. Аутсайдерами стали сектора коммуникаций (-0,88%) и коммунальных услуг (-0,86%). Акции специализирующейся на решениях для хранения данных Seagate Technology (STX: +6,4%) и производителя жестких дисков Western Digital (WDC: +6,3%) резко прибавили в цене на фоне растущего спроса на жесткие диски большой емкости, который стимулирует зеленая криптовалюта Chia.

AT&T (T: -2,7%) и Discovery (DISCA: -5,1%) объявили о сделке, по условиям которой AT&T проведет спин-офф дочерней WarnerMedia и объединит ее с Discovery в отдельную компанию.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют позитивную динамику, компенсируя потери минувшей торговой сессии. В фокусе инвестсообщества остается инфляция, дальнейшему ускорению которой способствуют сбои в цепочках поставок. На фоне стремительного восстановления глобального ВВП корпорации активно запасаются ресурсами для продолжения операционной деятельности. Производители закупают больше материалов, чем им нужно для удовлетворения текущих нужд, с целью без потерь пережить этап усиления спроса на товары. В результате возникает риск срыва поставок, под ударом оказываются слабые места в производстве и транспортировке. В свою очередь, это стимулирует дальнейший рост находящихся у максимумов за десятилетие цен на перевозки. Производитель двигателей и генераторов Cummins Inc. накануне заявил о нехватке сырья и отсутствии работающих решений для снятия этой проблемы. Все это может означать, что инфляция за май вновь превысит прогнозы, грозя вызвать панику на фондовом рынке.

Эпидемическая ситуация продолжает улучшаться в США и Европе, но остается тяжелой в некоторых регионах Азии. Таким образом, беспокойство относительно новых волн пандемии сохраняется. На Тайване зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения COVID-19, несмотря на жесткие социальные ограничения. Похожая ситуация складывается в Бангкоке. Япония ввела чрезвычайное положение в связи с резким ростом заболеваемости. В Индии число новых случаев заражения коронавирусом снижается, сигнализируя о выходе на плато.

Азиатские фондовые площадки сегодня демонстрировали позитивную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,42%, китайский CSI 300 прибавил скромные 0,05%, а японский Nikkei 225 поднялся на 2,09%. EuroStoxx 50 в моменте прибавляет 0,53%.

Аппетит к риску усиливается. Доходность 10-летних трежерис движется в боковике у отметки 1,65%. Фьючерс на Brent дорожает до $69,9 за баррель. Золото поднимается в цене до $1870 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4150–4200 пунктов.

Сегодня выйдут данные о числе разрешений на строительство в США на май. Рынок ожидает, что федеральное правительство выдало более 1,77 млн лицензий против 1,766 млн в апреле. Совпадения фактического результата с прогнозом будет свидетельствовать о незначительном росте спроса в секторе недвижимости, что маржинально позитивно для доллара США.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 73 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. В центре внимания инвесторов инфляция и сбои в цепочках поставок.

S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Попытка развить масштабную коррекцию на прошлой неделе не увенчалась успехом. В области 50-дневной скользящей средней покупатели перехватили инициативу. Индикатор RSI находится выше нейтрального уровня и сохраняет пространство для восходящего движения в среднесрочной перспективе.

Один лидеров китайского сектора высоких технологий компания Baidu, Inc. (BIDU) представит финансовые результаты за первый квартал 2021 года. Консенсус закладывает повышение выручки корпорации на 11% г/г, до 27,3 млрд юаней, за счет развития новых сегментов бизнеса и замедления роста доходов от онлайн-рекламы. Направления облачных вычислений, автономного транспорта и программного обеспечения продолжат увеличивать свои доли в выручке. Ожидается, что рост этого показателя у перечисленных сегментов составит около 50% г/г, что сопоставимо с темпом, показанным в предыдущем квартале. В связи с увеличением инвестиций в новые направления бизнеса Baido ее рентабельность, на наш взгляд, окажется под давлением. По этому показателю корпорация отстает как от Alibaba (BABA), так и от американских технологических корпораций.