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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 мая: 4 389,0498 руб/1 г золота и 65,5600/1 г серебра

ЦБ РФ с 18 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 389,0498 руб.
  • 1 грамм серебра - 65,5600 руб.
  • 1 грамм платины - 2 922,9500 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 888,2798 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,0598 р. (0,62%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7800 р. (1,20%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,4800 р. (0,05%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 53,7898 р. (0,77%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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