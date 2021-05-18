Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 мая: 4 389,0498 руб/1 г золота и 65,5600/1 г серебра ЦБ РФ с 18 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 389,0498 руб.

1 грамм серебра - 65,5600 руб.

1 грамм платины - 2 922,9500 руб.

1 грамм палладия - 6 888,2798 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,0598 р. (0,62%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7800 р. (1,20%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,4800 р. (0,05%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 53,7898 р. (0,77%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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