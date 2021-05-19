ИАЦ «Альпари»: Покупатели во вторник оказались энергичными

На российский фондовый рынок вернулись покупатели, причем сделали они это очень энергично. Индекс МосБиржи вырос до 3686 пунктов и может попробовать рвануть к 3700 — это было бы красиво. Индекс РТС восстановился к 1574 пунктам и способен вырасти до 1585 пунктов.

Акции «Магнита» сегодня поднимались к максимумам трех недель после появления информации о покупке компанией сети «Дикси» вместе с распределительными центрами. Мощности «Дикси» помогут «Магниту» серьезно продвинуться к российской экспансии. Есть и риск — кто-то уже вспомнил о процессах монополизации торговли, в которой очень легко и просто будет управлять как ценами, так и потребительскими интересами.

Бумаги «Магнита» росли к 5395 руб., но откатились позже к 5287 руб. В том случае, если бумага удержится выше области 5280/5300, новая волна повышения может увести акции к 5400 руб. сделка очень перспективна для «Магнита».

Акции «Полюс Золота» сегодня фигурируют среди лидеров спроса с подъемом на 3% и выходом к пикам месяца. Резкий рост цены на золото способствует поддержке акций золотопромышленника. Бумаги поднялись к 15773 руб. и могут идти к 15850 руб.

В минусе оказались акции «ВТБ», которые ранее поднялись довольно ощутимо и теперь нуждаются в коррекции.

Доллар США балансирует во вторник под слабым давлением и стремится к 73,75 руб. Бакс в паре с рублем действительно выглядит очень слабо, но так ли это на самом деле? На мировом валютном рынке доллар тоже не впечатляет, но чем ближе к 1,22 в паре евро/доллар, тем больше мыслей о развороте. Получается, что и в паре доллар/рубль распродажей увлекаться тоже не стоит. Краткосрочно доллар может отойти к 73,50 руб., но ниже уже опасно. Евро стоит 90,05 руб. и может двигаться в пределах 89,80-90,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»