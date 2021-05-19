«Фридом Финанс»: Индекс РТС подошел к годовому пику

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Основные рынки во вторник демонстрируют смешанную динамику. Американские площадки открыли торговую сессию разнонаправленно, показывая разброс в динамике от +0,3% до -0,2%. Европейские индексы под вечер держатся в диапазоне от -0,2% до +0,1%. Азия утром закрывалась в плюсе на 1,5–2%, отскакивая вверх после просадок прошлой недели. Глобальный индекс MSCI World Equity демонстрирует стабильность, однако среди развивающихся стран преобладает небольшой рост.

Нефть за сутки успела подняться до $70,2 за баррель марки Brent и отскочить обратно в диапазон $68,8–69,3. К концу дня нисходящая динамика преобладает. Рынок вдохновлен новостями об отмене масочного режима в США и снятии карантинных ограничений в Великобритании. Эти факторы перевешивают то, что в Индии и ряде небольших стран Восточной Азии заболеваемость, напротив, растет. Ближайшая цель по нефти – $71,5 — может быть достигнута за одну-две сессии.

Российский РТС сегодня вплотную подошел к своему годовому пику, поднявшись чуть выше 1580 пунктов, но позже вслед за нефтью опустился немного ниже данной отметки. К вечеру сохраняется прирост более 1% по отношению к цене закрытия понедельника и преобладают коррекционные настроения. Тем не менее к концу сегодняшней сессии РТС вряд ли опустится значительно ниже текущих значений, а в среду мы можем увидеть торги в высоком диапазоне 1570–1610 пунктов.

Рублевый индекс Мосбиржи в целом следует за долларовым РТС, что объясняется просто: российская валюта сегодня ведет себя нейтрально. Бенчмарк прибавляет чуть больше 1%. Днем игрокам вновь удалось дотянуться до 3700 пунктов, но предыдущий рекорд в районе 3715 так и не был побит. Ближайшая психологически значимая отметка – 3750 пунктов – может быть преодолена на следующей сессии.

В числе растущих бумаг сегодня ТМК (+4,8%) и Фосагро (+4,3%). Котировки металлургической компании повышаются в отсутствие значимых корпоративных новостей, отыгрывая снижение предыдущих нескольких сессий. Поводом для скачка в акциях Фосагро стала рекомендация совета директоров выплатить дивиденд в размере 105 руб. на акцию до 5 июля. Такое решение во многом обусловлено динамикой мировых цен на удобрения: их стоимость за год выросла более чем на треть. Тем не менее в базовом сценарии сырье будет отступать от своих пиков в этом году, а акции Фосагро — снижаться. На горизонте ближайших трех месяцев падение может составить около 8%.

На валютном рынке сегодня затишье. Доллар демонстрирует стабильность по отношению к рублю, евро прибавляет 0,5%, отражая динамику на межбанковском рынке. Минимум дня в паре USD/RUB составил 73,6. В ближайшие сутки на дорожающей нефти торги вполне могут переместиться в коридор 73–73,5. Евро заметно окреп против американской валюты, составив сегодня более 1,22 доллара впервые с начала года. Это не дает паре EUR/RUB выйти за пределы диапазона 89,4–90,3, где она торгуется практически в течение всех майских сессий. Наиболее вероятный сценарий на среду – движение евро вниз против рубля ближе к равновесной отметке 89,7.