ПСБ: Ozon объявил финансовые результаты за 1 кв. 2021 г.

Оборот маркетплейса Ozon в 1 кв. 2021 г. вырос в 2,35 раза г/г, а прогноз роста на 2021 год увеличился до 100%. При этом ухудшились показатели EBITDA и чистый убыток, а также операционный денежный поток снова ушел в минус. Операционная эффективность остается очень слабой и нестабильной, компания продолжает получать отрицательные основные финансовые показатели в связи с чем мы планируем пересмотреть целевой ориентир по компании по результатам полугодия.

Оборот от продаж (GMV) маркетплейса Ozon в 1 кв. 2021 г. вырос в 2,35 раза г/г, до 74,2 млрд руб., но оказался меньше высокой базы 4 кв. 2020 г. (75,8 млрд руб.). Рост в годовом выражении связан с увеличением заказов в 2,61 раза, до 34,1 млн и ростом числа активных покупателей на 77%.

EBITDA осталась отрицательной и составила -4,9 млрд рублей, что чуть хуже отрицательного показателя в 4,5 млрд рублей в прошлом году, и хуже консенсус-прогноза (-3,95 млрд рублей). Чистый убыток также чуть увеличился с 5,7 млрд руб., до 6,7 млрд руб.

Капитальные затраты в 1 кв. 2021 года составили 1,955 млрд руб. против 1,109 млрд руб. в прошлом году, в основном это платежи за компьютерные и другое оборудование.

Отрицательный операционный денежный поток составил 12,118 млрд рублей против отрицательного показателя в 2,41 млрд рублей в прошлом году. Свободный денежный поток также сложился отрицательным в размере 14,75 млрд рублей против 3,99 млрд рублей в 1 кв. прошлого года.

Положительным моментом отчетности является то, что компания улучшила прогноз роста GMV на 2021 г. с не менее 90% до 100% г/г (в 2020 году составил 197,4 млрд руб.).

Финансовые результаты Ozon оказались хуже ожиданий: увеличилась отрицательная EBITDA и чистый убыток, операционный денежный поток снова ушел в минус. Хотя компания продолжает наращивать обороты и увеличивает прогнозы по ним, операционная эффективность остается очень слабой и не стабильной. В связи с чем мы планируем пересмотреть целевой ориентир по компании по результатам полугодия.

ПАО «Промсвязьбанк»