«Открытие»: «Магнит» ускоряет экспансию через поглощения

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 1,45% до 3692,32 п., а РТС рос на 1,77% до 1578,88 п. Позитивный внешний фон, включая рост котировок сырьевых товаров, спровоцировал существенный подъём российских индексов. В Резервном банке Австралии полагают, что условия для ужесточения денежной политики появятся не ранее 2024 года. Экономики Японии и еврозоны сократились в I квартале, что также говорит о необходимости для Банка Японии и ЕЦБ сохранять стимулирующую политику. Нефть Brent в очередной раз попыталась выйти на значения выше $70, но к середине европейских торгов пока не смогла там закрепиться. Все это помогло индексу МосБиржи в моменте достигнуть 3700,19 пункта. Рост рынка возглавляли секторы химии и нефтехимии (+2,7%), металлов и добычи (+1,8%), а также нефти и газа (+1,55%). Объём сделок на основной секции Московской биржи составил 55 млрд рублей к середине дня.

Утро на рынке ознаменовалось громкой новостью от торговой сети «Магнит», которая объявила о покупке DIXY Holding Limited за сумму около 92,4 млрд рублей. Магазины «Дикси» продолжат работать под собственным брендом. Вероятно, что долговая нагрузка «Магнита» увеличится до 1,3X, но в данном случае это не является критичным. Размер торговой сети «Магнита» и «Дикси» всё ещё будет уступать X5 Retail Group. Акции торговой сети были среди лидеров дня на Московской бирже.

Бумаги «Алроса» дорожали более чем на 1,5%. EBITDA "АЛРОСА" в I квартале 2021 г. составила 33,5 млрд рублей, что на 5% выше уровня предыдущего квартала и на 12% выше г/г. Рентабельность по EBITDA выросла на 5 п.п. к предыдущему периоду, до 37% (годом ранее - 48%). Консолидированная выручка снизилась на 8% к предыдущему периоду, до 90,8 млрд рублей, что объясняется падением объемов реализации алмазов, частично компенсируемым улучшением структуры продаж и ростом средних цен. К данным годичной давности показатель вырос на 45%, что обусловлено увеличением объема реализации алмазов на 65% г/г, а также ослаблением рубля. Free cash flow в I квартале составил 52,7 млрд рублей, что на 19% ниже предыдущего периода, но в 2,4 раза выше данных годом ранее. Показатель чистый долг/EBITDA на конец квартала сократился до отрицательного значения (минус 0,2x) против 0,4х кварталом ранее. Чистая денежная позиция на балансе компании составила 21,7 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 13% к предыдущему кварталу до 24 млрд рублей на фоне роста рентабельности продаж. "АЛРОСА" подтвердила прогноз на 2021 год по добыче (31,5 млн карат) и инвестициям (около 25 млрд рублей).

Комментарий Алексея Павлова, главного аналитика «Открытие Брокер» по российскому рынку: «Второй подряд сильный квартал от АК «АЛРОСА». За счет дальнейшего снижения оборотного капитала на фоне высоких продаж из запасов и сезонно низкого уровня инвестиций свободный денежный поток (FCF) компании в I квартале вновь оказался впечатляющим. При выплате 100% FCF акционерам, что представляется очень вероятным, учитывая отрицательный чистый долг, вклад только января-марта в полугодовой дивиденд на акцию составит порядка 7,8 рубля».

Также отметим отчётность «Газпром нефти», бумаги которой дорожали на 0,8%. Чистая прибыль по МСФО превысила 84 млрд рублей по итогам I квартала. Год назад был зафиксирован убыток 13,806 млрд рублей. Выручка увеличилась на 18,7% до 611 млрд рублей. Отношение чистого долга к показателю EBITDA на конец I квартала составило 1,06X.

Банк «Санкт-Петербург» отчитался о росте прибыли в I квартале на 51,4% до 2,4 млрд рублей. Кредитный портфель вырос на 5,1% за квартал. На резервы было направлено 2,2 млрд рублей при объёме списаний около 0,2 млрд рублей.

Лидерами первой половины дня в составе индекса МосБиржи были бумаги «ФосАгро», АФК «Система», «Магнит» и «Полюс». Самыми слабыми оказались бумаги ВТБ, Московской биржи, Global-Trans и «Татнефти».

Рубль перед сильной линией сопротивления

Рубль немного укреплялся против доллара, но слабел против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5140 рублей. Ставки MosPrime выросли до 5,13% на день, 5,18% на неделю и снизились до 5,27% на месяц. На Forex доллар активно терял свои позиции. Индекс доллара снижался более чем на 0,35% и торговался ниже 89,85 пункта. AUD и NZD укреплялись на 0,4% и 0,6% соответственно. В целом ситуация складывается благоприятно для рубля. Налоговый период, ослабление внешнеполитических рисков, сокращение покупки валюты в рамках бюджетного правила и явный оптимизм на сырьевых рынках говорят в пользу укрепления отечественной валюты. Однако пока на рынке нет большого спроса нерезидентов на долговые инструменты, так как ожидается, что ЦБ РФ продолжит повышать ставку в борьбе с инфляцией. Однако уровень 73,5 является достаточно сильной поддержкой для доллара и пройти его будет сложно. Если же это случится, то курс весьма быстро может сместиться в сторону 72,0-72,5 за американскую денежную единицу. Возможно, что это состоится в том случае, когда нефть сможет закрепиться выше отметки $70 за баррель Brent. К 15:15 мск:

USD-RUB – 73,67 (-0,17%),

EUR-RUB – 90,03 (+0,40%),

EUR-USD - $1,222 (+0,58%),

GBP-USD - $1,421 (+0,54%),

USD-JPY – 108,88 (-0,29%).

Переход на 5G дорого обходится мобильным операторам

Европейские индексы повышались, но к середине сессии отступили от утренних максимальных значений. Лидировал сектор нефти и газа, а вот телекомы были аутсайдерами дня на фоне корпоративных отчётов. Экономика еврозоны сократилась за I квартал на 0,6%, как и в первоначальной оценке. Это означает то, что до выхода из кризиса всё ещё далеко и от ЕЦБ потребуется сохранять стимулирующую политику. Великобритания сообщила о падении безработицы до 4,8% в марте с 4,9% в феврале. Однако в данном случае вряд ли стоит удивляться. Великобритания наиболее активно проводила программу вакцинации в Европе. Бумаги британского оператора мобильной связи Vodafone теряли более 6% на фоне падения прибыли в I квартале на 1,2%, что оказалось неожиданностью для рынка. Впрочем, некоторые аналитики указывают на то, что в отрасли происходит трансформация на 5G тип связи, что связано с повышенными расходами. Акции французской телекоммуникационной компании Iliad провалились более чем на 9% также по причине отчётности хуже ожиданий. Табачной Imperial Brands достаточно было отчитаться в рамках прогноза, чтобы инвесторы позитивно отреагировали на финансовые итоги I квартала. К 15:15 мск:

FTSE 100 - 7058,97 п. (+0,37%),

DAX - 15411,59 п. (+0,10%),

CAC 40 - 6371,38 п. (+0,06%).

Ожидания роста запасов в США сдерживают рост котировок нефти

Нефть торговалась в плюсе, но пока не смогла закрепиться выше $70 за баррель Brent. Текущее повышение котировок на рынке связывают с сокращением ограничительных мер в США, Великобритании и ряде европейских стран. Кроме того, отметим постепенное улучшение ситуации в Индии, где число новых случаев COVID-19 упало в понедельник до 263,5 тыс. по сравнению с 281 тыс. днём ранее, или более 400 тыс. неделю назад. Рост котировок сдерживают ожидания отчёта по запасам в США. Предварительный опрос Reuters показал, что на рынке прогнозируют повышение запасов нефти на 1,7 млн бар. за прошлую неделю. К 15:15 мск:

Brent - $69,87 (+0,59%),

WTI - $66,59 (+0,47%),

Золото - $1872,4 (+0,26%),

Медь - $10473,09 (+0,83%),

Никель - $18155 (+1,36%).

Американские розничные сети отчитываются лучше ожиданий

Число новых строительств в США снизилось за апрель на 9,5% до 1,57 млн в годовом пересчёте, а число разрешений на строительство выросло на 0,3% до 1,76 млн. Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,15% в Dow Jones до 0,6% в NASDAQ. Ряд новостей заслуживает особое внимание. Amazon планирует купить Metro-Goldwyn-Mayer Studios за $9 млрд. Многие рассматривают данную сделку в качестве очередного шага в борьбе со стриминговыми сервисами. Акции Home Depot дорожали более чем на 2%. Розничная сеть товаров для дома и ремонта сообщила о росте сравнимых продаж на 31% в прошедшем квартале, а также превзошла ожидания по прибыли и выручке. Бумаги Walmart дорожали на 3% после отчётности, которая показала рост прибыли более чем на треть выше ожиданий. Canadian National Railway получила отказ от американской железнодорожной компании Kansas City Southern, поскольку в своей заявке на покупку не приложила соглашение, которое предусматривает определённые нормы и информацию о слиянии.

АО «Открытие Брокер»