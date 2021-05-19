Комментарии

«Фридом Финанс»: Корпоративная отчетность в центре внимания

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. В начале торгов на новости о покупке сети Дикси лидировали акции Магнита (+2,53%), которые затем уступили первенство бумагам ТМК (+5,36%). Аутсайдерами стали акции ВТБ (-6,67%), владеющего долей в Магните. Пара USD/RUB торговалась ниже 74 на фоне роста цены на нефть.

Фосагро (+4,23%) отчитается за первый квартал. Ожидается выручка в объеме 87 млрд руб. при EBITDA на уровне 37 млрд руб. По итогам года выручка может достичь 308 млрд руб. Ранее компания представила сильные операционные результаты,  отметив рост цен и высокий спрос на удобрения при дефиците продовольствия в отдельных странах. Мы пока не повышали таргет по бумагам компании, который расположен вблизи текущей цены. Однако не исключаем его пересмотра при условии, что квартальные результаты Фосагро окажутся значительно лучше прогноза.

Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,00-74,00. Ориентир для индекса Мосбиржи: 3650-3700 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Качественный бетон
«Рынок бетона – в сложной ситуации». Евгений Болеско, генеральный директор ООО «Нептун»
«Проблема с качеством бетона огромна». Максим Булдаков, генеральный директор ООО «Новый бетон»
«Производитель производителю – рознь». Сергей Жуков, директор ООО «БетонШик», – о качественном бетоне
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги