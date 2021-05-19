ПСБ: Нефть продолжит попытки теста 70 долл./барр.

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Нефть Brent не смогла во вторник закрепиться выше 70 долл./барр., по итогу дня откатилась к 68 долл./барр. На первый план снова выходят страхи инвесторов относительно возможного ужесточения политики ФРС (из-за роста инфляции), что заставляет сокращать вложения в рисковые активы. Статистика от API вышла неплохой: запасы сырой нефти выросли на 0,6 млн барр., а запасы бензинов и дистиллятов сократились на 2,8 и 2,6 млн барр. соответственно. Мы не исключаем еще нескольких попыток нефти протестировать уровень 70 долл./барр. на ожиданиях неплохого автомобильного сезона в США, особенно в связи с карантинными послаблениями. Плохая ситуация в Азии при этом будет опосредованно давить на цены. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США. Ориентир по Brent - 68-70 долл./барр.