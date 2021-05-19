ПСБ: К середине недели настроения на мировых рынках начали ухудшаться

Сегодня ожидаем сохранения пары доллар/рубль ниже отметки 74 рублей

Ожидаем снижения индекса МосБиржи от верхней границы диапазона 3600-3700 пунктов

Сегодня доходность длинных ОФЗ может прибавить около 5 б.п.

EBITDA АЛРОСЫ (ДЕРЖАТЬ) в 1 квартале составила 33,5 млрд руб., незначительно ниже консенсуса – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем представленную отчетность как ожидаемо сильную, отмечая, что уверенный рост операционных доходов и денежных потоков обусловлены в значительной степени разовыми факторами (высокий спрос и сложившиеся на рынке после кризиса и реализации масштабных программ стимулирования в развитых странах дисбалансы). Прогноз компании позволяет ожидать неплохих результатов АЛРОСЫ в середине этого года, однако не дает нам достаточных оснований как для повышения долгосрочного прогноза по рынку алмазов, так и целевого ориентира по акциям компании. Мы оцениваем АЛРОСУ как крепкую дивидендную историю, однако пока оставляем нашу оценку справедливой стоимости акций на уровне 120 рублей с рекомендацией «держать».

Выручка МТС (ПОКУПАТЬ) в 1 кв. 2021 г. выросла на 5,5% г/г, OIBDA – на 6,7% г/г – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем отчетность компании, отмечая улучшение операционной рентабельности. Сохраняем позитивный взгляд на акции компании и рекомендуем «покупать», целевой уровень 382 руб. за акцию.

Прибыль Газпром нефти (ДЕРЖАТЬ) по МСФО в 1 кв. превысила 84 млрд руб. по сравнению с убытком годом ранее, совпав с прогнозом – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем результаты Газпром нефти за 1 кв. 2021 г. умеренно положительно, особенно выделяя рост рентабельности по EBITDA. Полагаем, что во 2 кв. на фоне продолжающегося роста цен и послаблений в рамках соглашения ОПЕК+ Газпром нефть также покажет хорошие результаты. Мы немного скорректировали оценку стоимости Газпром нефти с учетом результатов 1 кв. 2021 г. и роста цен на энергоносители. Рекомендуем «держать» акции компании с целевым уровнем 422 руб./акцию.

Магнит (ПОКУПАТЬ) объявил о приобретении розничной сети Дикси за 93 млрд руб. – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем Дикси на уровне 100 – 105 млрд руб., следовательно, предложенная Магнитом цена оправдана и является выгодной для расширения бизнеса. Мы оцениваем сделку как перспективную, но видим риски временной просадки операционных показателей Магнита в связи с присоединением по итогам года. Поэтому пока не изменяем целевой ориентир, но видим перспективы роста к 6300 руб./акцию в случае успешной интеграции.

ПАО «Промсвязьбанк»