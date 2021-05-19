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«Фридом Финанс»: Заявление о покупке сети Billa повысило котировки Ленты

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск потерял 0,8%, следуя за фьючерсами на американские фондовые индексы и продолжающимся снижением цен на нефть.

BBC Persia отметила прогресс в переговорах по ядерной сделке и отмене санкций между США и Ираном, что оказало давление на котировки компаний ТЭК. Кроме того, сегодня рынок получил еще один «медвежий» сигнал, поскольку в СМИ появилась информация о том, что США могут ввести ограничения в отношении организаций, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Однако еще вчера медиа сообщали, что накануне переговоров с Владимиром Путиным Джо Байден решил не вносить в черный список швейцарскую компанию — оператора стройки Nord Stream 2 AG, на 100% принадлежащую Газпрому. Ввиду столь волатильных новостей и под влиянием снижения мировых цен на газ акции Газпрома, оказавшиеся вчера в числе лидеров рынка, сегодня утром стали аутсайдерами. 

Акции Ленты утром прибавили 5% под влиянием новости о покупке компанией розничной сети Billa. Однако рост достаточно быстро сменился сравнительно активной фиксацией прибыли, хотя эти бумаги и остались в лидерах повышения. Учитывая убыточность бизнеса Billa в последние годы, а также его малый (по сравнению с оборотами Ленты) объем, мы полагаем, что прирост прибыли Ленты будет относительно небольшим и составит 5-10% без учета эффекта синергии от слияния. Указанный эффект, согласно консенсусу рынка, обеспечит повышение выручки объединенного ретейлера на 5–25%, однако, учитывая убыточность бизнеса Billa, мы считаем, что прирост показателей новой компании наиболее точно отражают минимальные значения в рамках данного диапазона оценок.  

Принимая во внимание технические факторы и общее улучшение новостного фона, мы полагаем, что сегодня во второй половине дня преобладают шансы повышения рынка. Целевой диапазон закрытия для индекса Мосбиржи: 3650–3695 пунктов. Ориентир для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,35–74,15 и 89,75–90,45 соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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