ПСБ: Совкомфлот опубликовал финансовую отчетность за 1 кв. 2021 года

Финансовые результаты Совкомфлота за 1 кв. 2021 года снизились и в квартальном, и в годовом сопоставлении. Основным фактором ухудшения показателей стала неблагоприятная экономическая конъюнктура, сложившаяся в конвенциональном сегменте (перевозка нефти и нефтепродуктов), при этом индустриальный сегмент (перевозка СПГ и обслуживания шельфовых проектов) показал ожидаемый рост.

Снижение финансовых показателей в 1 кв. 2021 года объясняется также сильной базой 2020 года, когда цены на энергоносители резко снизились, и ставки фрахта на танкеры показывали взрывной рост. По мере реализации сделки ОПЕК+ и восстановления мировой экономики от пандемии, цены на нефть постепенно восстанавливались, а ставки морского фрахта снижались. В то же время мировой спрос на энергоносители остается слабым, что оказывает давление на рынок танкерного фрахта.

Выручка Совкомфлота на основе тайм-чартерного эквивалента (ТЧЭ) по итогам 1 кв. 2021 года по МСФО сократилась на 29,4% г/г, до 275,1 млн долл. Выручка от индустриального сегмента (66% от выручки по ТЧЭ) составила 182,7 млн долл. (+5,8% г/г и +1,6% кв/кв). Данный сегмент показал рост за счет ввода в эксплуатацию нового газовоза. При этом объем законтрактованной выручки на 2021 год по данному сегменту составляет 900 млн долл.

В конвенциональном сегменте компания выручила 90 млн долл. (-55,4% г/г и 5,5% кв/кв), что составляет 33% от общей выручки на основе ТЧЭ. Снижение выручки объясняется неблагоприятной конъюнктурой фрахтовых ставок на перевозку нефти и нефтепродуктов.

Скорректированная EBITDA за отчетный период снизилась на 5%, при этом уровень рентабельности составил 57%, снизившись на 1 п.п. г/г. Снижение объясняется падением выручки при высокой доле постоянных расходов.

Скорректированная на сумму обесценения чистая прибыль в 1 кв. 2021 года снизилась на 88% г/г и составила 14,2 млн долл. Резерв по обесценению составил 15,9 млн долл. и был получен по 3 судам.

Чистый долг вырос лишь на 3% кв/кв, однако коэффициент чистого долга / EBITDA вырос на 0,6 пунктов – до 3,2х за счет снижения EBITDA. По сравнению с предыдущим годом данный коэффициент не изменился, несмотря на то, что компания в ходе IPO в октябре привлекла около 550 млн долл.

Оцениваем финансовую отчетность нейтрально, учитывая неблагоприятный внешний фон на рынке танкерного фрахта. Реализации арктических нефтегазовых проектов и наращивание объемов перевозки по Севморпути улучшит финансовый и операционный профиль компании в среднесрочной перспективе. Также отмечаем недооцененность акций по сравнению с мировыми конкурентами (в среднем на 25-30%). Рекомендуем «покупать», целевая цена 127 руб. за акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»