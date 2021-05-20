ПСБ: Лента приобретает сеть супермаркетов Билла за 215 млн евро

Лента объявила о приобретении розничной сети Билла за 215 млн евро (19,35 млрд руб.). В сделку войдут 161 супермаркет и 1 распределительный центр. Магазины Билла носят стратегически важный характер для Ленты, т.к. торговые точки находятся преимущественно в Москве и Подмосковье, что дает возможность расширить онлайн-доставку на всю территорию региона. Мы оцениваем Билла на уровне 21-24 млрд руб., следовательно, предложенная Лентой цена оправдана и является выгодной для расширения бизнеса. Мы оцениваем сделку как перспективную и соответствующую целям, намеченным в стратегии компании. Рекомендуем «покупать», целевой диапазон на уровне 280 руб. за акцию.

Лента - крупнейшая в России сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер – объявила о приобретении розничной сети Билла за 215 млн евро (19,35 млрд руб. по текущему курсу). Компания планирует приобрести 161 магазин площадью 138 тыс. кв. м. и 1 распределительный центр в Московской области. Это позволит увеличить сеть супермаркетов более чем вдвое - до 301 магазина. После поглощения торговая марка «Билла Россия» прекратит свое существование, а все супермаркеты будут интегрированы в сеть Ленты. REWE International, концерн, куда входит Billa (через австрийскую Billa Russia GmbH), объяснил свое решение планами сконцентрироваться только на рынках ЕС.

Как и в ситуации с покупкой Магнитом сети Дикси (о чем было объявлено 18 мая), сделка носит стратегически важный характер для Ленты: торговые точки Билла находятся преимущественно в Москве и Подмосковье, что дает возможность компании расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы, и заложить базу для ускоренного роста онлайн-бизнеса. В итоге сделка позволит нарастить долю Ленты в Москве и области до 3% (напомним, что доля обновленного Магнита в том же регионе может вырасти после сделки с Дикси с 3,8% до 8,2%).

Решение компании согласуется с последней стратегией Ленты и финансовыми результатами за 1 кв. 2021 г. Лента продолжает активно наращивать долю онлайн-продаж, снижая тем самым риски нишевого игрока: количество онлайн-заказов в январе-марте 2021 г. выросло в 9,7 раз до 2,152 млн. В перспективе Лента планирует занять более 10% российского рынка продаж через интернет (e-grocery).

По предварительным оценкам, выручка Ленты суммарно вырастет примерно на 11%, а при условии реализации обеих сделок Магнит+Дикси и Лента+Билла, Лента выйдет на 3-е место среди ритейлеров по выручке и будет претендовать на долю рынка около 3%.

По данным отчетности РСБУ, выручка Билла в России снизилась на 3,7%, до 47,971 млрд рублей. Сокращение выручки компания объяснила ограничениями, связанными с пандемией COVID-19, хотя для многих игроков ритейла год стал очень прибыльным, а месяцы карантинных ограничений – рекордными по продажам. Билла является убыточной последние три года. В 2020 году чистый убыток сократился на 13,6%, до 1,692 млрд руб. По аналогии с Дикси оценим бизнес по мультипликаторам EV/Sales и EV/EBITDA. С учетом убыточности последние 3 года, справедливая стоимость компании складывается на уровне 21-24 млрд руб., следовательно, предложенная Лентой цена 19,4 млрд руб. оправдана и является выгодной для расширения бизнеса.

Мы сохраняем положительный взгляд на перспективы Ленты в случае реализации сделки. Компания уже сейчас является крупнейшей сетью гипермаркетов и 4-м по выручке ритейлером в России, а планирует претендовать на 3-е место (хоть и с большим отрывом от первых двух игроков). Мы видим реализацию вектора, намеченного в стратегии, а также явную целесообразность сделки. Учитывая меньший размер (чем слияние Магнита и Дикси) и заложенные в таргет ожидания по цифровизации бизнеса, сохраняем целевой диапазон на уровне 280 руб. за акцию. Рекомендуем «покупать», потенциал роста 18% от текущей цены.

ПАО «Промсвязьбанк»