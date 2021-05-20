ИАЦ «Альпари»: Распродажа не заставила себя долго ждать

Отечественный фондовый рынок в среду вечером оделся в «красное». Распродажи идут по всем фронтам, но перекупленному рынку точно есть, куда отступать. Индекс МосБиржи падает к 3625 пунктам и может отойти к 3600 пунктам очень легко. Индекс РТС проседает к 1549 пунктам и может торговаться в диапазоне 1530-1560 пунктов.

В минусе разнообразный перечень ценных бумаг, но хуже рынка смотрятся как раз «тяжеловесы» — «Газпром», «Сбербанк», «Лукойл» и другие.

В бумагах «М.Видео» также идут распродажи. Акция упала к минимуму от 25 сентября прошлого года, протестировав область 606 руб., и может падать к 600 руб., раз нисходящий тренд набирает все большую силу.

В плюсе префы «Сургутнефтегаза», акции «Ленты» и «Полиметалла». Интересно, что бумаги «Сургута» обычно здорово выигрывают от снижения курса рубля, но сейчас рубль держится стабильным, несмотря на бурю вокруг, а котировки ценной бумаги идут вверх.

Пока падают биржи, а инвесторы уходят от рисков, рубль стоит на месте, как заговоренный. Здесь или кто-то вливает в сектор огромное количество денег (интересно, зачем?), или не успел купить валюту по низкому курсу, а потому его держат всеми силами. Нет у российской экономики такого запаса прочности и столь выноской привлекательности у «россиянина», чтобы объяснить это чудо.

Доллар к вечеру все так же балансирует около 73,73 руб. и может двигаться в пределах 73,60-74,50 руб. При этом конъюнктура вполне способствует движению гринбека в сторону 75,00 руб. спокойно и без принуждения. Евро стоит 90,08 руб. и всю сессию фактически топчется на месте. Здесь краткосрочный торговый коридор заключен в рамки 89,70-90,50 руб., как и ранее.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»