«Фридом Финанс»: Прогноз на четверг диапазон 3600–3700 пунктов по индексу Мосбиржи

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Глобальные финансовые рынки в ходе текущей сессии снижаются, продолжая тенденции вторника, когда наблюдалось падение индексов в США. Выходящая сегодня публикация протокола апрельского заседания ФРС должна уточнить ее позицию относительно текущей макроэкономической ситуации. Фондовый рынок в последние дни нестабилен. Инвесторы предполагают, что перегрев американской экономики и ускорение инфляции вынудит Федрезерв ужесточить денежно-кредитную политику. На торгах среды фьючерсы на американские индексы демонстрируют продолжение коррекции: S&P 500 преодолел отметку в 4100 пунктов (-1,5% к 17.40 мск). Euro Stoxx 50 теряет более 2,2%. Рынки Азии закрылись преимущественно снижением: Nikkei225 опустился на 1,28%, Shanghai Composite консолидировался на 0,51%. Доходность 10-летниех трежерис отступила от локального максимума в районе 1,66% к 1,64%, что снизило опасения роста ставок денежного рынка.

Обнародованная сегодня позиция Китая по вопросу криптовалют привела к обвалу курса биткоина до минимума с начала февраля: ниже $35 тыс./биткион. ЦБ Китая подтвердил запрет на торговлю криптовалютами, и коррекция на этом рынке может косвенно влиять на фондовые индексы.

Главной новостью на российском рынке была корпоративная отчетность. Локальные индикаторы не смогли избежать коррекции под влиянием внешнего фона. К 17.30 мск индекс Мосбиржи терял 1,7%, РТС — 1,65%. Новости о покупке сети «Дикси» не смогли в течение второй торговой сессии подряд поддерживать котировки «Магнита». Как следствие, его акции ушли в отрицательную зону. «Лента» заключила соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa за 215 млн евро.

В отчете за первый квартал (по МСФО) Группа «ФосАгро» отразила чистую прибыль в размере 18,344 млрд руб. (против убытка в 15,588 млрд руб. годом ранее). Чистый убыток «Совкомфлота» по МСФО за тот же период составил $1,67 млн. На ВТБ оказывают давление слухи о возможной эмиссии дополнительных акций и новость о продаже банком «Траст» 9,1% в капитале ВТБ (в рамках ускоренного букбилдинга). Совет директоров ОК «РУСАЛ» рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2020 года, что стало причиной коррекции акций на 3,6% к 17.40 мск.

Отскок котировок нефти от $70 за баррель до $66 мог быть вызван как техническими причинами, так и риском наращивания добычи Ираном. В случае успешного завершения переговоров по ядерной программе между США и Ираном добыча в последней из указанных стран может увеличиться на 0,5 млн барр./сутки в краткосрочной перспективе и на 1,5 млн барр./сутки (до 3,9 млн. барр./сутки) на горизонте до конца года, однако это не станет шоком для рынка черного золота. По нашему мнению, в ближайшее время наиболее вероятный диапазон для цен на нефть марки Brent составит $60–70 за баррель.

Рубль консолидируется вблизи 73,7 за один доллар США, снижая волатильность и практически не реагируя на падение нефти. Факторами поддержки национальной валюты выступают налоговый период и предстоящая встреча лидеров США и России.

Дальнейшая динамика российских индексов будет определяться внешним фоном. Ориентир для индекса Мосбиржи на четверг: коридор 3600–3700 пунктов. Пары USD/RUB и EUR/RUB будут торговаться в диапазонах 73,5–74,1 руб. и 89,8–90,5 соответственно.