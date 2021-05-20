ПСБ: Газпром энергохолдинг – сильная конъюнктура рынка электроэнергии поддержала выручку

Компании ГЭХ представили финансовые отчеты по итогам 1 квартала 2021 года по МСФО, которые в целом оказались на уровне ожиданий рынка. Компании продемонстрировали рост выручки на фоне улучшения конъюнктуры на рынке электроэнергии, при этом сильный рост EBITDA наблюдался у Мосэнерго, в то время как ОГК-2 продемонстрировала падение этого показателя.

Выручка Мосэнерго за отчетный период составила 68,3 млрд руб. (+35,1% г/г), EBITDA – 17,6 млрд руб. (+36,0% г/г), чистая прибыль – 9,4 млрд руб. (+65,7% г/г).

Выручка ТГК-1 за отчетный период составила 32,5 млрд руб. (+17,2% г/г), EBITDA - 8,3 млрд руб. (+3,5% г/г), чистая прибыль – 4,4 млрд руб. (+0,5% г/г).

Выручка ОГК-2 за отчетный период составила 36,9 млрд руб. (+7,3% г/г), EBITDA – 13,0 млрд руб. (-7,0% г/г), чистая прибыль – 7,1 млрд руб. (-10,0% г/г).

Увеличение выручки компаний ГЭХ обусловлено сильной конъюнктурой на рынке электроэнергии, где наблюдался рост потребления и цен на фоне восстановления деловой активности в экономике, а также холодной погоды в начале 2021 года. Рост выработки электроэнергии наблюдался у Мосэнерго (+11,8% г/г) и ТГК-1 (+11,0%), в то время как у ОГК-2 по этому показателю наблюдалось снижение (-7,7% г/г)

При этом Мосэнерго и ТГК-1 продемонстрировали положительную динамику EBITDA вслед за ростом выручки. В ОГК-2 наблюдалось снижение EBITDA вследствие значительного опережения динамики операционных расходов, в том числе на топливо, электроэнергию и мощность, над выручкой. Рентабельность по EBITDA увеличилась у Мосэнерго на 0,2 п.п. – до 25,8%, однако снизилась у ТГК-1 на 3,4 п.п. – до 25,6% и ОГК-2 на 5,4 п.п. – до 35,3%

Чистая прибыль Мосэнерго и ТГК-1 увеличилась, в ОГК-2 снизилась вслед за EBITDA. Среди компаний Мосэнерго выделяется значительным приростом чистой прибыли на 65,7% на фоне контроля издержек, что привело к повышению эффективности бизнеса.

Капитальные затраты выросли у всех компаний: Мосэнерго (+135,2%), ТГК-1 (+43,3%), ОГК-2 (+152,7%). При этом свободный денежный поток вырос только у ОГК-2 (+55,7%)

Представленные финансовые результаты ГЭХ в целом ожидаемы и обусловлены улучшением конъюнктуры на рынке электроэнергии. Ожидаем, что на дивиденды за 2020 год будет направлено 50% от чистой прибыли по МСФО, что обеспечивает привлекательную доходность для акций ТГК-1 и ОГК-2 на уровне 8,5% и 7,3% соответственно, в то время как для Мосэнерго доходность складывается на уровне 4,5%.

В 2021 году мы ждем улучшения показателей за счет продолжения восстановления рынка электроэнергии. Среди компаний ГЭХ, на наш взгляд, наиболее привлекательно выглядят акции ТГК-1 и ОГК-2 по которым ожидается наиболее высокая дивидендная доходность, а рост финансовых показателей будет умеренным.

ПАО «Промсвязьбанк»