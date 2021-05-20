«Открытие»: Рынок демонстрирует негативную динамику

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

С первых минут торгов отечественные индексы демонстрировали негативную динамику. К середине дня падение лишь усилилось. На фоне слабой нефти и ухудшения ситуации на европейских рынках. Сохраняются негативные ожидания по инфляции и возможной реакции регуляторов на неё.

К 15:15 мск индекс МосБиржи –3643,50 п. (-1,21%), а РТС – 1557,14 п. (-1,09%).

Все отраслевые индексы торговались в минусе. Самые большие потери были в секторе финансов (-1,8%). Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 58 млрд рублей к середине дня.

В российском секторе розничной торговли ураган слияний и поглощений. Накануне «Магнит» (-0,4%) объявил о покупке «Дикси». Вслед за этим «Лента» (+1,7%) объявила о покупке сети магазинов Billa, что сделает компанию вторым крупнейшим игроком в столичном регионе. Это заставляет иначе взглянуть на сделку «Магнита», который, вероятно, получил не самый сильный актив.

«Совкомфлот» (-1,1%) отчитался о чистом убытке по МСФО в I квартале в размере $1,67 млн. Выручка снизилась на 29,4% до $275,1 млн. EBITDA упал на 46,1% до $156 млн. Некоторое ухудшение было связано со сложной ситуацией на спотовом рынке нефти и нефтепродуктов, что должно улучшиться в течение года на фоне восстановления спроса.

«ФосАгро» (-1,3%) получила чистую прибыль по МСФО в I квартале в размере 18,344 млрд рублей по сравнению с 15,588 млрд рублей убытком годом ранее. EBITDA вырос в 1,65 раза до 34,309 млрд рублей.

«РусАл» (-0,6%) может отказаться от дивидендов за 2020 год. Совет директоров рекомендовал не выплачивать их, что должны подтвердить акционеры на ГОСА 24 июня.

Рубль под давлением, но размещения ОФЗ проходят хорошо

Рубль демонстрировал неустойчивость. В моменте укреплялся до 73,53 за доллар, но к середине для слабел относительно американской денежной единицы, но укреплялся против евро.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4975 рублей.

Ставки MosPrime снизились на день до 5,08%, выросли на неделю до 5,18% и снизились на месяц до 5,26%.

Минфин в среду проводит аукционы ОФЗ. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД 26236 с погашением 17 мая 2028 года в объёме 24,592 млрд рублей по номиналу, что полностью покрыло предложенный объём. Спрос составил 34,543 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,0%. Итоги можно назвать вполне позитивными, если учитывать негативный внешний фон.

DXY – 90,02 (+0,3%), доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла почти на 2 базисных пункта до 1,66%.

По состоянию на 15:15 мск:

USD-RUB – 73,72 (+0,02%),

EUR-RUB – 90,02 (-0,12%),

EUR-USD - $1,221 (-0,1%),

GBP-USD - $1,416 (-0,16%),

USD-JPY – 109,16 (+0,26%).

Инфляция остаётся в центре внимания европейских инвесторов

Европейские индексы торговались в минусе. Наибольшие потери наблюдались в секторе базовых материалов. Сохраняются опасения, что протокол заседания ФРС может показать рост обеспокоенности инфляции у некоторых представителей, что может стать основой для будущих изменений в денежной политике.

Потребительская инфляция в Великобритании ускорилась в апреле до 1,5% с 0,7% в марте. Ожидался рост до 1,4%. Однако на фоне выхода экономики Великобритании из коронавирусных ограничений можно было ждать более высокой инфляции.

Цены производителей Великобритании ускорили рост до 3,9% в апреле при ожиданиях 3,5% и 2,3% в марте.

Инфляция в еврозоне подтвердилась на уровне 1,6% в апреле, но базовый показатель цен был пересмотрен в сторону снижения до 0,7% при 0,8% ожиданиях и 0,9% в марте.

Накануне председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что необходимо действовать осторожно, чтобы не свернуть стимулы раньше времени.

По состоянию на 15:15 мск:

FTSE 100 - 6926,48 п. (-1,53%),

DAX - 15102,33 п. (-1,85%),

CAC 40 - 6249,11 п. (-1,65%).

Китай намерен приструнить сырьевых спекулянтов

По данным Petro-Logistics, в мае экспорт иранской нефти упал почти до нуля по сравнению с 703 тыс. бар. в сутки в предыдущий месяц. В основном, данную динамику связывают с приостановкой закупок китайскими независимыми переработчиками. Однако компания всё ещё уточняет данные.

Кабинет министров Китая заявляет о том, что планирует меры как на стороне спроса, так и предложения по балансировке необоснованного роста сырьевых цен. Власти планируют провести проверку практик создания резервных складских запасов, а также торговлю спот поставками и поставочными фьючерсами.

Нефть демонстрировала негативную динамику. На стороне продавцов опасения по поводу инфляционных рисков и возможных действий центральных банков. Кроме того, китайские меры по регулированию закупок и складированию также могут отразиться на ценообразовании. Впрочем, очередная неудачная попытка закрепиться выше $70 за баррель Brent также привела к усилению технических сигналов на продажу.

Согласно данным API, на неделе до 14 мая коммерческие запасы нефти в США выросли на 0,62 млн бар. Запасы бензина упали на 2,8 млн бар., а дистиллятов на 2,6 млн бар.

По итогам опроса S&P Global Platts на рынке ждут падения запасов нефти на 2,9 млн бар., а также роста запасов бензина на 0,6 млн бар. и падения по дистиллятам на 0,2 млн бар.

Отчёт Минэнерго США выйдет в 17:30. Если он подтвердит рост запасов с одновременным увеличением добычи, то падение котировок нефти может усилиться.

По состоянию на 15:15 мск:

Brent - $67,28 (-2,08%),

WTI - $64,12 (-2,11%),

Золото - $1861,1 (-0,37%),

Медь - $10155,63 (-2,52%),

Никель - $17735 (-1,30%).

Американский рынок опасается инфляционных сомнений в ФРС

Фьючерсы на основные индексы США торговались в минусе от -0,8% в Dow Jones до -1,4% в NASDAQ. Рынок проявляет тревожность перед публикацией протокола ФРС. Любые сомнения высказанные представителями регулятора могут быть интерпретированы в качестве сигналов будущего изменения денежной политики.

Торговая сеть Target (-1,4%) сообщила о рекордной прибыли $2,097 млрд, что в полтора раза выше ожиданий рынка.

В течение дня можно ожидать повышенной волатильности от американских индексов. Если протокол заседания ФРС сможет развеять тревожность по поводу инфляционных ожиданий, то индексы смогут отыграть потери на вечернем отрезке торгов. Любые сомнения по поводу переходного инфляционного периода способны усилить негатив.