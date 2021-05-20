ПСБ: Сегодня доходность длинных ОФЗ может прибавить 2 — 5 б.п.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 1-2 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,17% (+2 б.п.). Давление на российские облигации оказывало снижение нефтяных цен на 3%. Вторым фактором стал рост доходности облигаций на глобальном рынке из-за усиливающихся опасений, что высокая инфляция потребует более раннего сворачивания монетарных стимулов. Доходность 10-летних локальных гособлигаций Бразилии, Мексики, ЮАР, Индонезии вчера выросла на 2 – 4 б.п. Доходность UST-10 поднялась до 1,67% (+4 б.п.).

Минфин РФ вчера на аукционах продал ОФЗ в запланированном объеме на 48 млрд руб. Размещения 7-летних ОФЗ-ПД 26236 составило 24,6 млрд руб. Доходность по цене отсечения 7,01% годовых предполагает премию 8 б.п. к закрытию торгов во вторник. Размещение 18-летних ОФЗ 26236 прошло на 7,8 млрд руб. с премией 2 б.п., доходность по цене отсечения – 7,31%. Инфляционные ОФЗ-ИН 52003 были проданы на 15,6 млрд руб. с реальной доходностью 2,69%.

Опубликованные вчера протоколы последнего заседания ФРС показали, что при уверенном восстановлении экономики некоторые директора готовы начать обсуждение плана по сокращению программы поддержки рынка ликвидностью через выкуп облигаций. На этом фоне сегодня кривая доходности ОФЗ может уйти вверх еще на 2-5 б.п.

Российский валютный рынок

Ослабление санкционной риторики и налоговые выплаты способствуют закреплению рубля в диапазоне 73,5 – 74,0 за доллар.

Вчера рубль потерял 0,1% к доллару и вырос на 0,2% к евро, торгуясь лучше большинства валют развивающихся стран. Национальные валюты Мексики, ЮАР, Турции, Бразилии вчера ослабли к доллару на 0,4 – 0,9%. Давление на валюты ЕМ оказывают ожидания ужесточения монетарной политики ФРС. В свою очередь позитивом для российской валюты стали новости о том, что США не собираются вводить санкции против оператора Северного потока-2. Сегодня, несмотря на негативный внешний фон , рубль имеет высокие шансы остаться в диапазоне 73,5 – 74,0 за доллар. Поддерживающим фактором в ближайшие дни будет спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат 25 - 28 мая.

ПАО "Промсвязьбанк"