ПСБ: Сегодня индекс МосБиржи может вернуться в диапазон 3650-3700 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В среду негативные настроения на мировых рынках сохранялись. Невыразительные первые данные по рынку жилья в США, вышедшие накануне и всплеск волатильности криптовалют после введения запрета в КНР на операции с ними , а также возобновление роста «длинных» долларовых ставок (доходность UST 10yr вчера пыталась вернуться к уровню 1,7%), способствовали сохранению нервозности инвесторов и волнам фиксации прибыли на фондовых рынках и в товарных активах, - давлением продавцов ослабло лишь к концу дня. В результате в США подавляющее большинство ключевых сегментов показало умеренные потери (наиболее выраженно корректировались акции сырьевых секторов), а вот акции hi-tech и телекомов даже смогли показать небольшое повышение, позволив индексу NASDAQ Composite завершить день нейтральной динамикой.

Отметим, что публикация протоколов с последнего заседания ФРС не оказала заметного влияния на ход торгов в США, - в них не оказалось четких указаний на возможность изменения политики регулятора, причем участники заседания отметили то, что хотя экономика и активно растет, ключевые ее показатели (рынок труда) еще далеки от целей ФРС, а также временный характер повышения инфляции (в частности, из-за нарушения цепочек логистики). Вместе с тем, представители Федрезерва отметили возможность повышения инфляционных рисков в случае устойчивости действия текущих проинфляционных факторов и допустили возможность на последующих заседаниях перейти к обсуждению сворачивания программ выкупа.

По состоянию на утро четверга состояние на мировых рынках можно оценить как выжидательные. За исключением рынка Австралии, подрастающего на фоне умеренного восстановления цен на сырье, ключевые азиатские индексы, как и фьючерсы на индексы США, не демонстрируют значимой динамики. «плюсуют» лишь фьючерсы на европейские индексы, что обусловлено, скорее их более сильной просадкой накануне.

В течение дня надеемся на некоторое улучшение настроений с переходом рынков к повышению – мы пока не видим явных конъюнктурных поводов для развития распродаж.

В среду на российском рынке акций, ввиду дальнейшего ухудшения внешнего фона и резкое падение нефтяных котировок, доминировали коррекционные настроения: индекс МосБиржи упал на 1,4%, растеряв роста предыдущего дня и вернувшись в диапазон 3600-3650 пунктов. Все ключевые сектора и подавляющее большинство ликвидных бумаг показали негативную динамику, в выраженных аутсайдерах остались акции финсектора, ведомые волной фиксации прибыли в акциях Сбербанка (оа: -2,9%; па: -1,5%). Заметные потери понесли и акции ведущих нефтяных компаний (Роснефть: -2,0%; Лукойл: -2,2%; Газпром нефть: -2,8%). Среди редких историй роста отметим акции Сургутнефтегаза (оа: +1,3%; па: +2,0%), Ленты (+2,0%) и МТС (+1,0%), поддержанные корпоративными новостями. Резкий откат накануне в условиях признаков стабилизации обстановки на мировых рынках формирует сегодня базу для оживления спроса на российские «фишки». Мы ждем умеренного повышения индекса МосБиржи в первой половине торгов четверга, допускаем возврат выше отметки 3650 пунктов в случае улучшения ситуации на рынке нефти. Из значимых внутренних событий четверга отметим заседание Совета директоров Газпрома, а также публикации финотчетности QIWI, ГК Черкизово и Мечел.

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