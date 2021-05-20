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ПСБ: Ждем возврата цен н на нефть к 68-68,5 долл./барр. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent не смогли вчера удержать и зону в 68-70 долл./барр., откатывались внутри дня ниже 66 долл./барр. Сказывается «перегретость» и неуверенность инвесторов относительно мягкой политики ФРС. Статистика от Минэнерго США вышла в целом неплохой: запасы сырой нефти выросли на 1,3 млн барр., а запасы бензинов и дистиллятов сократились на 2 и 2,3 млн барр. соответственно. Сегодня ждем возврата нефти к 68-68,5 долл./барр. Надежда на неплохой автомобильный сезон в США пока выступает основной поддержкой для восстановления цен.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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