ПСБ: Сегодня ожидаем закреплению рубля в диапазоне 73,5 – 74,0 за доллар.

Мы ждем умеренного повышения индекса МосБиржи в первой половине торгов четверга, допускаем возврат выше отметки 3650 пунктов

Сегодня доходность длинных ОФЗ может прибавить 2 — 5 б.п.

Совкомфлот (ПОКУПАТЬ) представил финансовую отчетность за 1 кв. 2021 года – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Учитывая неблагоприятную конъюнктуру на рынке ставок танкерного фрахта, вызванной слабым спросом не нефть, компания показала ожидаемое снижение основных финансовых показателей. Падение выручки пришлось в основном на конвенциональный сегмент, в то время как индустриальный сегмент показал рост. Полагаем, что по мере восстановления мировой экономики и спроса на нефть, ситуация показатели компании улучшатся. Продолжаем позитивно смотреть на перспективы компании. Рекомендуем «покупать», целевая цена 127 руб. за акцию.

ФосАгро (ДЕРЖАТЬ) опубликовало ожидаемо сильные показатели за 1 кв. 2021 года – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Рост финансовых показателей компании обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой на рынке минеральных удобрений, ростом рубля и увеличением объема продаж азотных удобрений. Полагаем, что до конца года цены на фосфатные удобрения скорректируются ввиду окончания сезонного спроса, однако высокие цены на сельскохозяйственную продукцию не дадут им сильно упасть. Рекомендуем «держать», целевой уровень 4610 руб. за акцию.

Совет директоров Сургутнефтегаза (ПОКУПАТЬ) рекомендовал дивиденды за 2020г: 6,72 руб. на "преф" и 0,7 руб. на о/а – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Объявленные дивиденды интересны прежде всего для держателей привилегированных акций. Доходность предполагается высокой - около 15%, лучший результат в секторе. Мы положительно оцениваем данную новость, но отмечаем, что высокие дивиденды были ожидаемы, учитывая опубликованную ранее отчётность компании по РСБУ, которая выступает базой для выплат.

ПАО «Промсвязьбанк»